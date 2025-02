Кейт и Уилям няма да присъстват на наградите БАФТА

П ринцът и принцесата на Уелс Уилям и Катрин няма да присъствaт на церемонията по връчването на Британските филмови награди (БАФТА), съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Принц Уилям е президент на филмовата академия

и обикновено присъства на годишната церемония в Лондон. Твърди се, че тази година това няма да се случи, като вместо на червения килим, кралската двойка ще бъде на почивка на карибския частен остров Mustique.

Уилям, Кейт и трите им деца са отлетели за райското кътче в четвъртък, само няколко дни, след като от двореца Кенсингтън обявиха, че двойката няма да присъства на звездната церемония.

Kate Middleton and Prince William are skipping the BAFTA Awards 2025 — here’s why https://t.co/bsXNrz6AXO pic.twitter.com/flqy9zu1WX