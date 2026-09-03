Двама съдии са предложени за членове на ВСС от съдийската квота

С тою Згуров и Васил Петков са предложени за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите. Това става ясно от информация, публикувана на интернет сайта на ВСС.

Кандидатурата на Стою Згуров е издигната от група съдии от различни съдилища, сред които Върховният административен съд, Софийският градски съд, Софийският районен съд, Административният съд - София-град, Окръжният съд - Смолян, Районният съд - Смолян и Административният съд - Смолян.

В мотивите към номинацията е посочен дългогодишният професионален път на Згуров, който е преминал през различни нива на съдебната система - от младши съдия до съдия в окръжен съд. Подчертават се още неговата безупречна репутация и доказаната му активност при отстояването на принципни позиции.

Според вносителите той притежава „необходимата експертиза и широк поглед върху предизвикателствата, с които се сблъсква правораздаването в първоинстанционните и въззивните съдилища“.

Посочва се и работата му в Търговското отделение на Софийския градски съд, която според номиниралите го съдии му дава „дълбоко и реалистично разбиране за проблемите на редовия магистрат“.

В предложението е изразена увереност, че изборът на съдия Згуров „ще бъде ясен знак, че съдиите в България избират за свои представители доказани професионалисти, с воля да изпълняват задълженията си, съобразно Конституцията и законите на страната“.

Кандидатурата на Васил Петков е предложена от съдии от Апелативния съд - Бургас, Военно-апелативния съд, Окръжния съд - Бургас, Окръжния съд - Ямбол, Административния съд - Ямбол, Окръжния съд - Сливен, както и от районните съдилища в Бургас, Сливен, Ямбол и Елхово.

Вносителите определят Петков като съдия с „утвърден авторитет на независим, безпристрастен и отлично подготвен съдия“. Сред посочените негови качества са лидерските умения, способността да взема бързи и адекватни решения и да работи в екип.

Васил Петков има над 22 години стаж в съдебната система, като повече от 20 години правораздава в Бургаския апелативен район.

В периода 2004-2005 г. той е младши прокурор в Районната прокуратура в Котел. След това става съдия в Районния съд - Ямбол, а от 2009 до 2014 г. е негов председател.

От 7 август 2014 г. до 8 юли 2024 г. Петков е председател на Окръжния съд - Ямбол. От 2024 г. е съдия във Военно-апелативния съд.

В предложението се посочва, че той притежава необходимите професионални и лични качества, компетентност, съдийски и ръководен опит, за да бъде избран за член на ВСС от квотата на съдиите.