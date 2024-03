Наградите „Оскар“ – звезден блясък и грандиозни скандали

Б роени часове ни делят от церемонията по раздаването на наградите „Оскар“. По традиция, всяка година пищното събитие привлича вниманието на милиони хора от цял свят.

Въпросът, който всички си задават, е кои ще бъдат големите победители? С най-много номинации е филмът „Опенхаймер“ – цели 13, а след него се подреждат „Клети създания“ и „Убийците на цветната луна“, които ще се състезават за престижните отличия в съответно 11 и 10 категории. И докато светлините на прожекторите ще бъдат насочени към някои от най-големите филмови звезди, политиката също ще бъде част от бляскавата церемония. Означава ли това, че ни очаква поредна порция скандали с марката Холивуд?

Отношението към чуждестранните филми

Всяка година, хиляди актьори, режисьори, сценаристи и други представители на киноиндустрията с нетърпение очакват обявяването на имената на победителите. В същото време, процесът по подбор на претендентите за златните статуетки често е подлаган на ожесточени критики. Пример в това отношение е категорията за най-добър чуждестранен филм. Според редица експерти, определянето на номинациите е силно повлияно от политиката.

Филми от страни, които са важни търговски партньори на САЩ – като Франция и Германия, например, се борят по-често за „Оскар“ в сравнение със заглавия от други държави. Именно това е причината, поради която филмовата академия на САЩ редовно е обвинявана в пристрастност към европейското кино. Въпреки това, през 2020 г. южнокорейската черна комедия „Паразит“ спечели четири отличия, включително и за най-добър филм, превръщайки се в първата чуждоезична кинотворба, получила наградата.

Според някои анализатори, това е признак, че ситуацията постепенно се променя и вниманието на Академията вече не е насочено единствено към Холивуд.

Други на свой ред поставят акцент върху индийската киноиндустрия. Тя е най-развитата в света и се радва на огромен зрителски интерес, но филми от азиатската страна получават номинации за „Оскар“ сравнително рядко. Миналата година, например, лентата „RRR“ се превърна в абсолютен хит, а критиците единодушно я определиха като една от най-качествените продукции, създавани някога в Индия. Въпреки това, филмът получи само една номинация за „Оскар“ – за най-добра оригинална песен, печелейки отличието в тази категория. Като цяло, обаче, повечето експерти смятат, че Холивуд все още не може да оцени подобаващо качествата на индийското кино.

Расизъм и дискриминация

През 2016 г. световноизвестният режисьор и сценарист Спайк Лий и актрисата Джейда Пинкет Смит бойкотираха церемонията по раздаването на наградите „Оскар“. Причината за това беше, че за втора поредна година сред номинираните за отличията нямаше нито един цветнокож актьор. По този начин, те се присъединиха към кампанията, започнала с шеговития туит #OscarsSoWhite, имаща за цел да привлече вниманието на колкото се може повече хора към темата за дискриминацията. Реакцията на Академията не закъсня – тя реши да удвои броя на жените и цветнокожите сред членовете си.

Политиката и "Оскар"-ите: Историята на десетилетия несправедливост и противоречия

Никак не е изненадващо, че историята на расизма в киноиндустрията е дълга и изпълнена със скандални случаи. Когато през 1939 г. Хати Макданиъл става първата чернокожа актриса, спечелила „Оскар“, тя е принудена да седне на изолирана маса в задната част на залата, в която се състояла церемонията. Освен това ѝ било забранено да присъства на „запазеното само за бели“ звездно парти. Един от най-незабравимите моменти, свързани с темата за дискриминацията и расизма, е отказът на Марлон Брандо да получи „Оскар“ за изпълнението си във филма „Кръстникът“ през 1973 г. Вместо него, на сцената се качва Сашийн Литълфедър. „Аз съм апачи и представлявам Марлон Брандо тази вечер. Той ме помоли да произнеса дълга реч, която няма как да споделя с вас заради ограниченото време, с което разполагам. В нея той отбелязва, че не може да приеме тази прекрасна награда. Причината за това е отношението на филмовата индустрия към представителите на коренното население на Америка“, заявява тя пред изненаданите погледи на всички присъстващи.

