Начинът, по който виждате цветовете, се променя с възрастта

С напредването на възрастта начините, по които възприемаме заобикалящия ни свят, започват да се променят заедно с телата ни. Вкусовите, обонятелните, слуховите и зрителните ни сетива стават по-слаби. Нови изследвания показват, че дори възприемането на цветовете се влошава с времето.

Изследователи от Университетския колеж в Лондон (UCL) наскоро сравниха как по-млади и по-възрастни хора реагират на цветовете в околната среда.

Екипът е набрал малка извадка от 17 млади хора (средната възраст е 27 години) и 20 здрави възрастни хора (със средна възраст 64 години). Участниците били поставени в затъмнена стая, където диаметърът на зениците им бил измерен с високочувствителна камера, докато им били показвани 26 различни цвята, всеки от които в продължение на пет секунди.

Как витамин А ни позволява да виждаме цветове, които кучетата не могат?

Показаните цветове включвали различни нюанси - включително тъмни, приглушени, наситени и светли - пурпурно, синьо, зелено, жълто и червено. На участниците били показани и два нюанса на оранжевото и четири сиви цвята.

Когато виждаме цвят, зениците ни се свиват в отговор на промените в неговата яркост или хроматичност (цветност). Обикновено това е трудно да се наблюдава при отделен човек, но използваната от екипа проследяваща камера, известна като пупилометър, е в състояние да записва промените в диаметъра на зеницата със скорост 1000 пъти в секунда.

По време на анализа си екипът установил, че диаметърът на зеницата на здрави възрастни хора се свива по-малко в отговор на цветовата гама в сравнение с по-младите им колеги. Това е особено очевидно за зелените и пурпурните нюанси. Въпреки това и двете групи участници са имали сходни реакции към "по-светлите" цветови нюанси.

"Данните от апарата показват, че с възрастта ставаме физиологично по-малко чувствителни към пъстротата на заобикалящата ни среда. Тези констатации допълват по-ранни поведенчески изследвания, които показват, че възрастните хора възприемат цветовете на повърхността като по-малко хроматични (цветни) от младите хора", пишат авторите.

The Way You See Colors Changes As You Age, But Not All Colors Are Affected - IFLScience https://t.co/8FJLmysxVT