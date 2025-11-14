Давид, Сияна, Котов и Стоянов ще се борят за победата в Big Brother

Л юбителят на печивата Давид, изкусителната Сияна, юристът Котов и бившият войник Стоянов са четиримата финалисти, които ще се борят за любовта на публиката и голямата победа в социалния експеримент Big Brother. Това стана ясно след елиминацията на темпераментната влогърка Михаела Василева.

Огнената лейди на Къщата получи 5.1% от гласовете на зрителите на NOVA и се раздели с шансовете си за победа в най-обсъжданото риалити в телевизионния ефир. Веднага след нейното напускане Big Brother поздрави съквартирантите за преминатите изпитания и върна наградния фонд в изходна позиция на сумата от 100 000 лв.

Отпадането на Елена - най-добрата приятелка на TikTok сензацията, доведе до нови неразбирателства между нея и останалите съквартиранти. Всичко това обаче остана в историята след влизането на специалната гост-звезда и ветеран в предаването Лео Бианки.

Харизматичният кулинар приготви свой паста специалитет с помощта на всички участници и им даде ценни съвети за живота в и извън Къщата. Той носеше със себе си и специалната си закваска Лило, която подари на ексцентричния Давид.

Любимата на Давид - Лили и новооткритият ѝ партньор в живота - Лило бяха венчани на изненадваща пекарска церемония, свързала ги завинаги. Забавният момент накара всички съквартиранти да се усмихнат и да сключат примирие в името на любовта.

Гласуването за победител продължава в платформата NOVA PLAY, а всеки един от четиримата финалисти има равен шанс да си тръгне последен от Къщата.

Кой измежду Котов, Сияна, Давид и Стоянов ще грабне чека и титлата шампион?

Гледайте в големия финал на Big Brother в събота, 15 ноември, от 21:00 ч. на живо по NOVA.

