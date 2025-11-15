Тръмп отмени мита заради високите цени - кафе, говеждо и плодове поевтиняват за американците

А мериканският президент Доналд Тръмп, изправен пред натиск да понижи разходите за живот на американците, подписа днес указ за отмяна на част от митата, които сам наложи, като освободи от тях продукти като кафе, говеждо месо и екзотични плодове, предаде Франс прес.

"Реших, че някои селскостопански продукти не трябва да подлежат на реципрочни мита“, обяснява американският президент в указа.

Breaking: President Trump is lowering tariffs on more than a hundred food items, a major rollback that modifies the reciprocal levies he imposed on almost every trading partner https://t.co/SbeuGe67zO — The Wall Street Journal (@WSJ) November 14, 2025

В списъка фигурират продукти, които САЩ не могат да отглеждат или отглеждат в количества, които са недостатъчни за нуждите им, като кафе, чай, банани и други екзотични плодове, както и борови ядки.

В списъка е включено и говеждото месо, след като цената на този продукт достигна рекордни нива в страната.

През април американският президент въведе така наречените "реципрочни" мита от най-малко 10 процента върху повечето продукти, внасяни в САЩ, с цел намаляване на търговския дефицит на страната и подкрепа на местното производство.

Тези мита обхващаха дори продукти, които не могат да се произвеждат на американска земя.

След болезнен неуспех на местните избори, републиканското мнозинство постави въпроса за цената на живота начело на своите приоритети.

BREAKING: President Trump suspends tariffs on a range of foods including beef, bananas and coffee, amid complaints of high grocery prices. https://t.co/1Bo2YzZebz — NBC News (@NBCNews) November 14, 2025

Доналд Тръмп беше преизбран с обещанието да подобри покупателната способност на американците.

Белият дом открои тази седмица мерките, предприети за понижаване на цените на стоки от първа необходимост, като бензин и яйца, както и споразумението за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване.