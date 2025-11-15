Свят

Тръмп отмени мита заради високите цени - кафе, говеждо и плодове поевтиняват за американците

През април американският президент въведе така наречените "реципрочни" мита от най-малко 10 процента върху повечето продукти, внасяни в САЩ

15 ноември 2025, 07:27
Тръмп отмени мита заради високите цени - кафе, говеждо и плодове поевтиняват за американците
Източник: Istock/Getty Images

А мериканският президент Доналд Тръмп, изправен пред натиск да понижи разходите за живот на американците, подписа днес указ за отмяна на част от митата, които сам наложи, като освободи от тях продукти като кафе, говеждо месо и екзотични плодове, предаде Франс прес.

"Реших, че някои селскостопански продукти не трябва да подлежат на реципрочни мита“, обяснява американският президент в указа.

В списъка фигурират продукти, които САЩ не могат да отглеждат или отглеждат в количества, които са недостатъчни за нуждите им, като кафе, чай, банани и други екзотични плодове, както и борови ядки.

В списъка е включено и говеждото месо, след като цената на този продукт достигна рекордни нива в страната.

През април американският президент въведе така наречените "реципрочни" мита от най-малко 10 процента върху повечето продукти, внасяни в САЩ, с цел намаляване на търговския дефицит на страната и подкрепа на местното производство.

Тези мита обхващаха дори продукти, които не могат да се произвеждат на американска земя.

След болезнен неуспех на местните избори, републиканското мнозинство постави въпроса за цената на живота начело на своите приоритети.

Доналд Тръмп беше преизбран с обещанието да подобри покупателната способност на американците.

Белият дом открои тази седмица мерките, предприети за понижаване на цените на стоки от първа необходимост, като бензин и яйца, както и споразумението за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване.

Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
Доналд Тръмп Мита Отмяна на мита Разходи за живот Американска икономика Селскостопански продукти
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 1 ден

Всичко от днес

