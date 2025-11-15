България

Внимание: 11 области с жълт код за гъста мъгла

15 ноември 2025, 07:02
П редупреждение от първа степен – жълт код за гъста мъгла е обявено за 11 области в страната за събота (15 ноември), сочи справка в сайта на НИМХ. Жълтият код е обявен за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра и Добрич.

При предупреждение от първа степен за гъста мъгла от НИМХ съветват:

Бъдете внимателни за големи области с мъгла, на места гъста. Може да се затруднят дейностите на открито. Може да се очаква затваряне на летища или забавяне на полетите, трудни условия за шофиране и удължаване на времето за пътуване.

През следващото денонощие не се очаква промяна в синоптичната обстановка. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, а през деня – ще е предимно слънчево. Атмосферното налягане ще продължи бавно да се понижава и вече ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

В събота

в Дунавската равнина ще е мъгливо, а през нощта и в часовете до обяд мъгливо ще е и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните – между 13 и 18 градуса, значително по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температури ще е около 0 градуса, максималната – около 16 градуса.

В планините

ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра – около 9 градуса.

По Черноморието

ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса, а вълнението на морето ще е 1 бал.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 18 мин. и залязва в 17 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 46 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 27 мин. и залязва в 14 ч. и 43 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

През нощта срещу неделя

и през първата половина от деня в неделя от запад на изток ще има временни увеличения на високата облачност, а за кратко ще се появи слаб вятър от запад-северозапад. Видимостта в районите с мъгла ще се подобри и ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат и минималните ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните – в повечето места между 16 и 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от югозапад.

В понеделник

сутринта в Източна България отново ще има условия за образуване на мъгли. Облачността от запад ще се увеличава, а югозападният вятър ще се усили. Мъглите ще се разсеят, температурите ще се повишат още.

Източник: НИМХ    
