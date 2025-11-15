Любопитно

В първия ден от Великия пост по традиция се раздават дарения на бедните, милостиня за гладните, включително за бездомните животни

15 ноември 2025, 07:04
Започват Коледните пости - какви са традициите и поверията за този ден
Източник: iStock/GettyImages

Н а 15 ноември православната църква отбелязва началото на Коледните пости, които продължават до Рождество Христово на 25 декември. Те са едни от най-строгите пости в годината и имат дълбоко духовно и народно значение.

Коледните пости са време за духовно пречистване, смирение и подготовка за празника Рождество Христово. Православната църква учи, че чрез поста човек укрепва духа си, проявява състрадание към ближните и се приближава до Бога. Освен духовното измерение, постът носи и физически ползи – тялото се освобождава от тежките храни и токсини.

Какво може и какво не може да се яде

По време на Коледните пости се избягват животински храни като месо, яйца и млечни продукти. В основата на менюто са:

  • Зеленчуци и плодове – сурови, печени или варени;
  • Бобови култури – фасул, леща, грах;
  • Ядки и семена – орехи, бадеми, тиквени семки;
  • Риба – в някои дни, когато църквата позволява;
  • Растителни масла – основно за готвене.

Забранени са: месо, колбаси, млечни продукти, яйца, а понякога и риба в определени дни на поста.

Какво не трябва да се прави

Коледният пост не е само диета, той включва и ограничения в поведението:

  • Избягване на преяждане и алкохол;
  • Изоставяне на зли помисли, клюки и конфликти;
  • Засилена молитва и посещение на църква;
  • Благотворителност и добри дела.

Кой не трябва да пости

Постът не се препоръчва за малки деца, бременни и кърмещи жени, болни хора и възрастни с хронични заболявания, които изискват специфична диета. В тези случаи здравето е над всичко, а духовното пречистване може да се постигне чрез молитва и добри дела.

Традиции, обичаи и поверия за този ден

В българската народна традиция 15 ноември се свързва с приготвянето на зимнина и първите зимни предпазни обреди. По стар обичай се започва почистване на къщата, грижата за домашните животни и подготовката на трапезата за Коледните пости.

Народът вярвал, че времето на 15 ноември предсказва каква ще бъде зимата:

  • Ако денят е слънчев и ясен – зимата ще бъде студена и снежна;
  • Ако е мъглив или дъждовен – мека и дъждовна;
  • Силен вятър – очакват се ветровити и сурови дни.

Обреди и символи: В някои райони жените сплитали венци от зърна и билки за здраве и плодородие, а стопаните проверявали домашните животни за здраве и благополучие.

Коледните пости са време за духовно възвисяване, пречистване и внимание към близките. В първия ден от Великия пост по традиция се раздават дарения на бедните, милостиня за гладните, включително за бездомните животни. Раздават се стари дрехи на нуждаещите се. 

