Започват Коледните пости - какви са традициите и поверията за този ден

Н а 15 ноември православната църква отбелязва началото на Коледните пости, които продължават до Рождество Христово на 25 декември. Те са едни от най-строгите пости в годината и имат дълбоко духовно и народно значение.

Коледните пости са време за духовно пречистване, смирение и подготовка за празника Рождество Христово. Православната църква учи, че чрез поста човек укрепва духа си, проявява състрадание към ближните и се приближава до Бога. Освен духовното измерение, постът носи и физически ползи – тялото се освобождава от тежките храни и токсини.

Какво може и какво не може да се яде

По време на Коледните пости се избягват животински храни като месо, яйца и млечни продукти. В основата на менюто са:

Зеленчуци и плодове – сурови, печени или варени;

Бобови култури – фасул, леща, грах;

Ядки и семена – орехи, бадеми, тиквени семки;

Риба – в някои дни, когато църквата позволява;

Растителни масла – основно за готвене.

Забранени са: месо, колбаси, млечни продукти, яйца, а понякога и риба в определени дни на поста.

Какво не трябва да се прави

Коледният пост не е само диета, той включва и ограничения в поведението:

Избягване на преяждане и алкохол;

Изоставяне на зли помисли, клюки и конфликти;

Засилена молитва и посещение на църква;

Благотворителност и добри дела.

Кой не трябва да пости

Постът не се препоръчва за малки деца, бременни и кърмещи жени, болни хора и възрастни с хронични заболявания, които изискват специфична диета. В тези случаи здравето е над всичко, а духовното пречистване може да се постигне чрез молитва и добри дела.

Традиции, обичаи и поверия за този ден

В българската народна традиция 15 ноември се свързва с приготвянето на зимнина и първите зимни предпазни обреди. По стар обичай се започва почистване на къщата, грижата за домашните животни и подготовката на трапезата за Коледните пости.

Народът вярвал, че времето на 15 ноември предсказва каква ще бъде зимата:

Ако денят е слънчев и ясен – зимата ще бъде студена и снежна;

Ако е мъглив или дъждовен – мека и дъждовна;

Силен вятър – очакват се ветровити и сурови дни.

Обреди и символи: В някои райони жените сплитали венци от зърна и билки за здраве и плодородие, а стопаните проверявали домашните животни за здраве и благополучие.

Коледните пости са време за духовно възвисяване, пречистване и внимание към близките. В първия ден от Великия пост по традиция се раздават дарения на бедните, милостиня за гладните, включително за бездомните животни. Раздават се стари дрехи на нуждаещите се.