България

От днес: КАТ започва глоби за неподходящи зимни гуми

От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм

15 ноември 2025, 07:22
От днес: КАТ започва глоби за неподходящи зимни гуми
Източник: iStock

О т днес органите на КАТ може да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с неподходящи за зимата гуми.

От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм

Законът за движение по пътищата (ЗДП) позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време.

Традиционната акция „Зима”, която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон, стартира още на 1 ноември и продължава. От днес органите на КАТ ще са още по-налюдателни по отношение изправността на автомобилите.

Източник: БГНЕС    
Зимни гуми Глоби КАТ Акция Зима Дълбочина на протектора Пътна полиция Безопасност на движението Техническа изправност
Последвайте ни
Внимание: 11 области с жълт код за гъста мъгла

Внимание: 11 области с жълт код за гъста мъгла

15 ноември: 35 години Република България

15 ноември: 35 години Република България

Родителите на загиналите при пожара в Кочани организират „Марш на ангелите“ в Скопие

Родителите на загиналите при пожара в Кочани организират „Марш на ангелите“ в Скопие

Започват Коледните пости - какви са традициите и поверията за този ден

Започват Коледните пости - какви са традициите и поверията за този ден

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
Subaru преосмисля стратегията си за е-коли на стойност $10 млрд.

Subaru преосмисля стратегията си за е-коли на стойност $10 млрд.

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

Пациентът:  – Докторе, постоянно чувам гласове! Докторът:  – И какво ви казват? – Да не ви плащам!  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учредяват партия "Алианс за права и свободи“ в София

Учредяват партия "Алианс за права и свободи“ в София

България Преди 27 минути

Днес се очаква да бъдат избрани ръководството и устава на новата партия

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

Свят Преди 47 минути

Това е 43-тата екзекуция в САЩ през тази година, а подобен брой смъртни наказания не са били изпълнявани от 2012 г.

Давид, Сияна, Котов и Стоянов ще се борят за победата в Big Brother

Давид, Сияна, Котов и Стоянов ще се борят за победата в Big Brother

Любопитно Преди 8 часа

Огнената Михаела напусна Къщата на крачка от големия финал

Стратегът Ивайло изигра последния си ход в “Игри на волята”

Стратегът Ивайло изигра последния си ход в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Стратегът Ивайло изигра последния си ход в “Игри на волята”

<p>САЩ изключиха България от санкциите срещу &quot;Лукойл&quot;</p>

САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"

България Преди 10 часа

Лицензът ще важи до 29 април 2026 г.

Русия: Севернокорейците чистят мини край Курск

Русия: Севернокорейците чистят мини край Курск

Свят Преди 10 часа

ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

Свят Преди 11 часа

Кая Калас: Войните се губят от тези, на които първи им свършват парите или войниците

Полицията в Париж простреля мъж на гара, въоръжен с нож

Полицията в Париж простреля мъж на гара, въоръжен с нож

Свят Преди 11 часа

Мъжът е бил известен на полицията за извършено домашно насилие

Щура сватба в Къщата на Big Brother тази вечер

Щура сватба в Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 11 часа

Специален кулинарен гост ще приготви блюдо изненада заедно със съквартирантите

Двегодишно дете почина след анестезия в стоматологична клиника в Букурещ

Двегодишно дете почина след анестезия в стоматологична клиника в Букурещ

Свят Преди 11 часа

Румънските власти започнаха мащабно разследване

Затварят временно дома за стари хора в Помориe

Затварят временно дома за стари хора в Помориe

България Преди 12 часа

Нова проверка на РЗИ установи, че нито едно от предписанията, дадени преди месец, не е изпълнено

Ивайло и Калин се срещат на Арената за братски дуел в “Игри на волята”

Ивайло и Калин се срещат на Арената за братски дуел в “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Сапунджиева търси път към останалите в племето на Феномените

България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ

България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ

България Преди 13 часа

Касае се за предвидено за следващата година плащане в размер на 361 милиона евро

Двама митничари са задържани на ГКПП "Калотина"

Двама митничари са задържани на ГКПП "Калотина"

България Преди 14 часа

В момента на място тече акция на ГДБОП

Автобус се вряза в хора в центъра на Стокхолм

Автобус се вряза в хора в центъра на Стокхолм

Свят Преди 14 часа

Инцидентът станал по време на следобедния час пик

Криза на върха в Украйна, Зеленски уволни двама министри

Криза на върха в Украйна, Зеленски уволни двама министри

Свят Преди 15 часа

Причината е свързано с обществения ядрен оператор "Енергоатом" разследване за корупция

Всичко от днес

От мрежата

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

11 закуски, които ще ви събудят по-добре от кафе и ще ви изпълнят с енергия

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 ноември, събота

Edna.bg

България ще брани честта си срещу Турция на уникален стадион в Бурса

Gong.bg

Георги Иванов се срещна с лидерите във въздуха

Gong.bg

Слънчеви дни с мъгла и мраз сутрин

Nova.bg

КАТ започва да глобява шофьори с неподходящи за зимата гуми

Nova.bg