Щура сватба в Къщата на Big Brother тази вечер

Специален кулинарен гост ще приготви блюдо изненада заедно със съквартирантите

14 ноември 2025, 20:56
Щура сватба в Къщата на Big Brother тази вечер
С амо ден преди големия финал в социалния експеримент Big Brother ще се вдигне шумна сватба за чудо и приказ тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Начело на тържествената церемония ще застане темпераментната Михаела Василева, която ще има за задача да свърже двама необичайни съквартиранти във вечен брачен съюз.

Междувременно най-обсъжданата къща в България ще бъде посетена от специален кулинарен гост-изненада, който ще приготви мистериозно ястие заедно с участниците. Чия ли кулинарна мечта ще се сбъдне тази вечер?

В края на вълнуващия епизод още един от ярките образи в предаването ще напусне надпреварата за голямата награда на сантиметри от финалната линия, завършвайки на почетното пето място този сезон.

Кои двама “съквартиранти” ще си кажат заветното “Да”? И коя звезда ще огрее кухнята на риалити формата?

Гледайте в новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

