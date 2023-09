Без упражнения и медитация: Тази проста дейност намалява стреса

К огато мислим за най-добрите начини за намаляване на стреса, си представяме дейности като упражнения или медитация. Но докато тези занимания са ефективни. Експерти напомнят, че спорта и медитацията не са единствените техники, които можете да използвате за намаляване на стреса.

През последните няколко години книгите за оцветяване за възрастни се превърнаха в популярно хоби за хората, които искат да си починат. Въпреки че дейността може да е проста, изследване показва, че оцветяването наистина може да бъде ефективен начин за намаляване на стреса и подобряване на благосъстоянието.

Оцветяването е лесен начин за намаляване на безпокойството и напрежението.

"Внимателността" е съзнателна практика, която се фокусира върху отделяне на голямо внимание на това, което се случва в настоящия момент, без да се правят преценки относно каквито и да е мисли, емоции или разсейване.

Някои хора използват техники за медитация по време на съзнание, за да им помогнат да се съсредоточат – като се концентрират върху дишането си. Актът на оцветяване също може да работи по подобен начин, като помага на хората да останат фокусирани върху настоящето.

Експерти са провели серия от проучвания, за да установят дали внимателното, съзнателно оцветяване може да подобри благосъстоянието на хората, съобщава Science Alert.

Учените изследват какъв ефект има оцветяването, върху благосъстоянието на две групи от общо 72-ма студенти.

"Едната група получи страница за оцветяване и им беше казано как да извършват действието с повишено внимание. Инструкциите включваха насоки за отпускане на тялото, фокусиране на вниманието върху задачата и какво да правят, ако открият, че умът им блуждае. Другата група просто оцветяваше без никакви насоки", коментира един от изследователите.

След сесията групата, получила инструкции, как да оцветява споделила, че се чувства по-малко тревожна и по-концентрирана. Другата група не е отчела подобни ползи.

"Но въпросът, който все още остава след нашето изследване, беше дали внимателното оцветяване предлага подобни предимства като традиционните практики за медитация. Ето защо проведохме друг експеримент, който сравни оцветяването с медитацията", казва един от учените.

Разгледахме съзнателното оцветяване в сравнение със специфичен тип медитативна практика, наречена медитация на любяща доброта. Тази дейност помага за култивиране на добронамереността, като се фокусира върху изпращането на добри пожелания или мисли към себе си и другите и е доказано, че подобрява благосъстоянието и намалява стреса, посочва експерт

Резултатите от изследването показват, че оцветяването и медитирането с любяща доброта помагат на хората в сходна степен, да бъдат по-внимателни и по-малко тревожни. Това означава, че внимателното оцветяване може да работи също толкова добре, колкото и медитацията за намаляване на тревожността.

