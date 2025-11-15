Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

М ъж, осъден на смърт за убийства, извършени през 2004 г., беше екзекутиран от наказателен взвод в щата Южна Каролина, предаде Франс прес.

44-годишният Стивън Брайънт е убил трима мъже в рамките на пет дни. На мястото на престъплението той остави послание, написано с кръвта на последната си жертва: "Хванете ме, ако можете".

Stephen Bryant executed by firing squad for 2004 killings https://t.co/xGSJrffAKH pic.twitter.com/kjzoVrVThp — The Independent (@Independent) November 15, 2025

Това е 43-тата екзекуция в САЩ през тази година, а подобен брой смъртни наказания не са били изпълнявани от 2012 г. До края на годината са планирани още три.

По-голямата част от екзекуциите се извършват чрез смъртоносна инжекция, като до момента през тази година в страната са извършени 35 подобни екзекуции.

South Carolina executes killer who left bloody message, marking third firing-squad execution this year. https://t.co/KbdxhsRxoT — CBS News (@CBSNews) November 15, 2025

Петима души са били екзекутирани чрез вдишване на азот, метод, използван за първи път в света в щата Алабама през миналата година и оприличаван от експерти на ООН на форма на "изтезание", а трима чрез разстрел в щата Южна Каролина, за първи път в САЩ от 2010 г. насам.

Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те американски щата. Три други – Калифорния, Орегон и Пенсилвания – спазват мораториум върху екзекуциите по решение на губернатора, посочва АФП.