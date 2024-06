Живот в самолет: "Никога не бих живял в конвенционален дом"

С лед като губи къщата си в пожар, Джо Ан Усери има странна идея: да живее в самолет.

Тя купува стар Boeing 727, който е предназначен за скрап, изпраща го на парцел, който вече притежава, и прекарва шест месеца в ремонтиране, като извършва по-голямата част от работата сама.

Накрая тя има напълно функционален дом с над 1500 квадратни метра жилищна площ, три спални, две бани и дори хидромасажна вана - там, където е била пилотската кабина. И всичко това за по-малко от 30 000 долара, или около 60 000 долара в днешни пари.

Усери - козметичка от Беноа, Мисисипи - няма професионална връзка с авиацията и следва нестандартното предложение на своя зет, ръководител на полети.

Тя живее в самолета от 1995 г. до 1999 г., когато той е непоправимо повреден, след като пада от камиона, който го пренася на друго място наблизо, където е щял да бъде отворен за посещения.

Въпреки че Усери не е първият човек, който някога е живял в самолет, нейното безупречно изпълнение на проекта има вдъхновяващ ефект.

В края на 90-те години на 20-и век Брус Кембъл, електроинженер с лиценз за частен пилот, бил поразен от нейната история:

"Карах към вкъщи и слушах [радиото], а те разказваха историята на Джо Ан и беше невероятно, че не излязох от пътя, защото вниманието ми се насочи изцяло към нея. А на следващата сутрин вече правех телефонни обаждания", казва той.

727 в гората

Кембъл живее в собствения си самолет - също Boeing727 - вече повече от 20 години в гората на Хилсбъро, Орегон: „Все още подкрепям Джо Ан и съм благодарен за доказателството на концепцията.“

Той не съжалява за избора си.

„Никога не бих живял в конвенционален дом. Няма шанс. Ако Скоти ме телепортира във вътрешна Монголия, изтрие пръстовите ми отпечатъци и ме принуди да живея в конвенционална постройка, ще направя каквото трябва, за да оцелея - но иначе за мен по всяко време трябва да е реактивен самолет" каза Кембъл.

Това не означава, че не би направил промени.

"Направих много грешки, включително една от най-големите: да си партнирам с фирма за скрап. Избягването на това и използването на по-добра транспортна логистика прави разходите много по-ниски", обяснява той.

Проектът му струва общо 220 000 долара (около 380 000 долара в днешни пари), от които приблизително половината са за закупуването на самолета. Кембъл разказва, че самолетът е принадлежал на гръцката авиокомпания Olympic Airways и дори е бил използван за транспортиране на тялото на магната Аристотел Онасис, собственик на авиокомпанията, през 1975 г.

„Тогава не знаех историята на самолета. Не знаех, че е със стар интериор в стил 707. Той беше наистина, наистина ужасен в сравнение със съвременните стандарти. Беше функционален, но просто изглеждаше стар и груб. Може би най-лошият избор за дом",спомня си Кембъл.

В резултат на това той трябва да работи по самолета в продължение на няколко години, преди да може да живее в него. Интериорът е без излишни удобства, с примитивен душ, направен от пластмасов цилиндър, и диван за легло. По време на най-суровата част от зимата Кембъл традиционно се оттегля в Миязаки, град в Южна Япония със субтропично време, където притежава малък апартамент. Но пандемията затруднява това и през последните три години той живее целогодишно в самолета.

Възнамерявайки да създаде и самолетен дом в Япония, през 2018 г. Кембъл казва, че почти е купил втори самолет - 747-400 - но сделката се провалила в последния момент, защото авиокомпанията (която Кембъл не разкрива) решила да запази самолета в експлоатация по-дълго от очакваното:

„Трябваше да прекратим проекта“, казва той.

Кембъл често получава посетители и дори предлага безплатно настаняване в самолета, а през лятото е домакин на по-големи публични събития.

"Артисти изнасят концерти на дясното крило, гостите танцуват пред или зад крилото в гората, която за големите концерти се изпълва с всевъзможни места за отдих. Те не са от класата на Дисниленд - просто преносими щандове с различни любопитни предмети и малки възстановки, но са забавни", разказва Кембъл.

Двоен фюзелаж

