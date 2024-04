Инцидент на летище "Хийтроу" в Лондон: Два самолета се удариха

Д ва самолета се сблъскаха леко на летище "Хийтроу" в Лондон, съобщи Би Би Си.

Крилото на празен самолет на Virgin Atlantic е ударил спрял самолет на British Airways, докато е бил теглен от стоянка, съобщиха авиокомпаниите.

Администрацията на "Хийтроу", най-натовареното летище във Великобритания, съобщи, че няма ранени пътници. Нямало е и спиране на операциите на летището.

Boeing 787 hits Airbus at the Heathrow Airport in London, England.#London #Boeing #Scotland pic.twitter.com/6IjvWnTpOf