"Променящ играта": Самолетът Х, който може да доведе до революция във военното дело

Boeing и дружеството за научни изследвания Aurora Flight Sciences представиха нов високоскоростен самолет, който може да доведе до революция във военното дело.

(Във видеото може да научите повече за: Кораб или самолет? Разработват уникални нови хидроплани)

От Aurora заявиха, че самолетът X, който съчетава маневреността на самолетите с вертикално излитане и кацане (VTOL) със скоростта на реактивен самолет 747, е "променящ играта".

"Чрез концепцията ни за самолетът Х за програмата SPRINT на DARPA целим да демонстрираме технологии, които ще позволят променящото се съчетание на високоскоростен полет с възможност за излитане и кацане в тежки условия", казва Лари Уирсинг, вицепрезидент по разработката на самолети в Aurora Flight Sciences.

