Заради катастрофите: Срещу Boeing може да бъде повдигнато обвинение

Н ов обрат в кризата с безопасността, обхванала Boeing, може да доведе до съдебно преследване срещу авиокомпанията заради катастрофите на самолетите 737 MAX 8 през 2018 и 2019 г., при които загинаха 346 души.

(Във видеото може да научите повече за: Шефът на „Боинг” подава оставка)

Късно във вторник стана ясно, че Министерството на правосъдието на САЩ (МПС) е завело дело, в което обвинява самолетостроителя в нарушаване на задълженията му по споразумение от 2021 г., което предпазва Boeing от наказателно преследване във връзка с катастрофите.

След това Boeing се съгласи да плати 2,5 млрд. долара, за да приключи разследването на поведението му, да обезщети роднините на жертвите и да преразгледа практиките си за спазване на законодателството.

Условията на тази сделка - известна като споразумение за отложено съдебно преследване - трябваше да изтекат през януари тази година, но два дни преди това самолет Boeing 737 MAX 9, експлоатиран от Alaska Airlines, претърпя взрив на панел във въздуха.

Инцидентът е обект на разследване от страна на множество агенции, включително и на Министерството на правосъдието.

Boeing could face prosecution in US over 737 MAX plane crashes which killed 346 https://t.co/oqTo6YFsR1