Най-силната захапка: Мъж се спаси от смъртоносните челюсти на крокодил

М ъж в Австралия се спасил от смъртоносните челюсти на крокодил, след като влечугото се вкопчило в главата му.

Маркъс Макгауън се гмуркал с шнорхел на около 40 км от брега на Кейп Йорк в Куинсланд, когато соленоводен крокодил го нападнал отзад. Тези влечуги имат най-силната измерена сила на захапката от всички животни на Земята. Но Макгоуън разтворил челюстите на влечугото, преди то да успее да се вкопчи още по-силно.

Арестуваха трима души за кражба на голям нилски крокодил от ферма в РЮА

"Успях да разтворя челюстите му достатъчно, за да измъкна главата си. След това крокодилът се опита да ме нападне за втори път, но аз успях да го отблъсна с дясната си ръка, която след това беше ухапана от крокодила​", казва Макгоуън в изявление.

Мъжът е откаран в болница и му е оказана медицинска помощ за разкъсвания на скалпа и прободни рани по главата и ръката - сравнително леки наранявания, като се има предвид, че се е сблъскал с един от най-мощните хищници на планетата.

An Australian man survived a crocodile attack by prying open the croc’s jaws to free his head while snorkeling at an island in Australia. https://t.co/5cXHSOptj6