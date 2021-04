Ловец откри в стомаха на алигатор 20-годишна следа от куче

Л овец от американския щат Южна Каролина намерил в стомаха на убития от него алигатор следа от куче, изчезнало преди повече от 20 години, съобщава в. "Дейли стар".

Възрастта на земноводния хищник била оценена на 50-70 години.

Нед Макнили предоставил трупа на животното на специализиран месокомбинат.

При транжирането работниците открили в стомаха на хищника пет метални медальона от нашийници на кучета. На тях били изписани телефонните номера на стопаните им.

