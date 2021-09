Превръщаме ли се във все по-нарцистични личности?

З наете ли кой е Нарцис? Според древногръцката митология, той бил изключително красив младеж, който се влюбил в собственото си отражение, след като го видял в една река. Когато понечил да го целуне, той паднал във водата и се удавил. На това място по-късно поникнали красиви цветя, които днес наричаме нарциси.

Тест: Крие ли се нарцис във вас?

Името на митологичния персонаж е станало нарицателно и символизира гордост, самовлюбеност и егоизъм.

Зигмунд Фройд за пръв път въвежда термина нарцисизъм и отбелязва, че в известна степен той е присъщ на всеки човек от самото му раждане.

Мнозина от вас вероятно споделят мнението, че хората стават все по-големи егоисти, фокусирани единствено върху себе си и повърхностни неща като начина, по който изглеждат или популярността им в социални мрежи като Facebook и Instagram.

Още през 2013 г. на корицата на сп. „Тайм“ беше публикувана снимката на младо момиче, правещо си селфи със своя мобилен телефон, а в заглавието т. нар. милениали (най-често в тази демографска група влизат хората, родени между 80-те години на миналия век и началото на настоящия) са определени като поколението „Аз, аз, аз“.

Какво знаем за нарцисизма

Какво всъщност представлява нарцисизмът и дали тази черта от характера задължително трябва да се счита за вредна?

Отговори на тези въпроси се опитват да дадат учените от университета в Охайо Софи Кяервик и Брад Бушман. Те анализират данните от 437 проучвания, в които са взели участие общо над 123 000 души. Най-общо казано, за нарцистични личности се считат онези, които „смятат себе си за специални и заслужаващи специално отношение. Те имат силно преувеличено чувство за собствената си важност“, отбелязват двамата учени.

През 2014 г. Бушман участвал в създаването на скала, с помощта на която може да се определи в каква степен даден човек е с нарцистичен характер. В основата на тази скала стои въпросът „В каква степен сте съгласен със следното твърдение: Аз съм нарцисист“. Оказало се, че много хора не просто осъзнават тази своя черта, но дори и се гордеят с нея.

