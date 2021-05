Размерът има значение – как мозъците на бозайниците са се уголемили през последните 150 млн. години

С ъотношението между размера на тялото и мозъка е един от основните критерии, по които учените определят колко интелигентно е дадено животно. Ново изследване, извършено от 22 експерти от дружеството „Макс Планк“ и университета „Стони Брук“ в Ню Йорк, се опитва да даде отговор на един сложен въпрос: как това съотношение се е променило при бозайниците през последните 150 млн. години? Учените сравнили мозъчната маса на общо 1400 вида. За изследването на 107 от тях били използвани вкаменелости, тъй като въпросните видове са изчезнали отдавна. Сред тях са едни от най-древните китове и маймуни, познати на науката.

In a large study, scientists from @stonybrooku and @MPI_animalbehav examined brain size of mammals and found that their brain-to-body size is more "indicative of general adaptations" to environments than intelligence. https://t.co/V1dnaUoiWS

Photo: @SmithsonianArch/SIA-MNH-2911 pic.twitter.com/oJgYt1onw8