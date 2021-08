„Парадоксът на приятелството“: Защо имате по-малко приятели от вашите приятели

„Приятелството е най-необходимото нещо в живота. Никой не би се съгласил да живее без приятели, дори и да има всичко останало“.

Тази сентенция на великия древногръцки философ Аристотел изобщо не е загубила своята актуалност през вековете. Приятелите имат специално място в живота на всеки един човек.

През 1991 г. социологът Скот Фелд размишлява върху тази тема, когато открива нещо изненадващо. Изчисленията му показват, че броят на приятелите, които имаме, винаги е по-малък от средния брой на техните приятели. На какво се дължи този наглед необясним факт?

The "friendship paradox" says that on average, your friends have more friends than you do. via @LiveScience https://t.co/SeeZcb8iXt pic.twitter.com/ONs2JR9E8s

„Парадоксът на приятелството“

Откритието на Фелд става известно с името „Парадокс на приятелството“. Резултатите от своето изследване той публикува в статия, която озаглавява „Защо вашите приятели имат повече приятели от вас“. И до днес то не спира да е обект на различни тълкувания и анализи.

Ново проучване, извършено от екип математици, начело с Джордж Кантуел от изследователския институт „Санта Фе“ в Ню Мексико, се опитва да разгадае загадката на този парадокс.

„Средните показатели, използвани от Фелд, често могат да бъдат подвеждащи. Истината всъщност е очевидна – някои хора са по-популярни от своите приятели, а други – не. Въпросът е какви изводи могат да бъдат направени от математическа гледна точка“, отбелязва Кантуел.

Представете си следното: Иван има двама приятели, а Георги – 100. Повече от ясно е, че има значително по-голям шанс да познавате Георги, отколкото Иван. Въпреки това, все пак не е изключено да сте един от двамата приятели на Иван. Кантуел и неговите колеги разработили математически уравнения, които отразяват по един по-цялостен начин различните ситуации, в които човек може да изпадне в съвременните социални мрежи. Те са основани на две предположения:

1. Има значителни разлики в това колко приятели имат хората (в зависимост от анализираната социална мрежа);

2. Популярните хора са по-склонни да имат популярни приятели, докато онези, които могат да бъдат определени като непопулярни, са по-склонни да имат непопулярни приятели.

The friendship paradox (Feld): Friend of friend average is bigger than the amount of friends average. According to your positionality in the network your view is always biased. @DesHigham @DesignInf how can the paradox support interventions such as vaccinations or rumours pic.twitter.com/SOhTMi9I1K