„Можем ли да я върнем обратно“: Верига за бързо хранене се заяде с Кейти Пери

П опулярната верига за бързо хранене Wendy’s се прицели в Кейти Пери, след като тя се завърна на Земята като част от изцяло женския екипаж на мисията Blue Origin NS-13.

В понеделник певицата се присъедини към годеницата на Джеф Безос — Лорън Санчес, и Гейл Кинг за участие в историческа мисия в космоса. Към трите знаменитости се присъединиха астронавтът и биоастронавтичен изследовател Аманда Нгуен, ракетният инженер от НАСА Айша Боу и режисьорката Кериан Флин.

Fast-food chain Wendy’s takes aim at Katy Perry after Blue Origin space flight: ‘Can we send her back’ https://t.co/5HJWiGvtp9 pic.twitter.com/0Jve1TLSpZ — New York Post (@nypost) April 15, 2025

Обсипаният със звезди екип от жени стана първият изцяло женски екипаж, излетял в Космоса от времето, когато съветският космонавт Валентина Терешкова извърши самостоятелния си полет през 1963 г.

След като женският екипаж се приземи обратно в базата на Blue Origin в Западен Тексас, официалният X акаунт на Wendy’s се заяде със звездата от „California Gurls“.

„Можем ли да я върнем обратно“, написа акаунтът на веригата в отговор на туит, гласящ: „Кейти Пери се завърна от Космоса.“

Can we send her back — Wendy’s (@Wendys) April 15, 2025

От там продължиха да публикуват снимки на певицата, целуваща земята след завръщането си.

„Целунах земята и ми хареса“, написаха те в X (бившия Twitter), като направиха закачка към хитовата ѝ песен от 2008 г. „I Kissed a Girl“ („Целунах момиче“).

Но от Wendy’s не спряха дотук.

След като един потребител отбеляза, че Пери и останалите членове на екипажа са били в Космоса само общо 10 минути, от веригата саркастично отговориха: „Не я подценявайте, бяха 11 минути.“

Don’t short change her it was 11 minutes — Wendy’s (@Wendys) April 15, 2025

Кейти Пери и екипажът ѝ се сблъскаха с вълна от критики около космическия си полет в понеделник, като недоволството не дойде само от фенове, но и от известни личности.

Звезди като Ейми Шумър, Оливия Уайлд, Емили Ратайковски и Оливия Мън изразиха открито неодобрението си по повод мисията.

В чест на историческия полет New Shepard 31 на Blue Origin, излетял в 9:30 сутринта, космическите костюми на жените съдържаха имената им и мил жест, свързан с кариерата им.

На костюма на Кейти Пери имаше нарисуван фойерверк до името ѝ — намигване към хита ѝ от 2010 г. „Firework“. Тя също така занесе в космоса маргаритка — в чест на своята четиригодишна дъщеря Дейзи, от връзката ѝ с Орландо Блум.

До името на Лорън Санчес имаше нарисувана муха — препратка към наскоро издадената ѝ детска книга „Мухата, която полетя в Космоса“.

А до името на Гейл Кинг бе изобразен микрофон — мило напомняне за работата ѝ като водеща в CBS News.