Звезди се „отвратиха“ от женския космически полет

М оделът Емили Ратайковски се присъедини към нарастващия брой звезди, които критикуват Blue Origin за неговия пълен със звезди, изцяло женски космически полет, който се проведе в понеделник, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

I just cannot get enough of Jeff Bezos falling as he frantically runs around peeking in windows of his flying dildo. 😂🤣

pic.twitter.com/TPrAhihAwJ — SIPPING THE TEA ☕️ (@MaryForbes14) April 14, 2025

33-годишнaта Ратайковски каза, че е „отвратена“ от историческата 11-минутна експедиция, в която участват Кейти Пери, Лорън Санчес, Гейл Кинг, активистката за граждански права Аманда Нгуен, бившият ракетен учен Айша Боу и режисьорката Кериан Флин.

„Онази космическа мисия от тази сутрин? Това е крайно отвратително. Като че ли това е отвъд пародията“,

каза Ратайковски във видео в TikTok. „Казваш, че те е грижа за Майката Земя и става дума за Майката Земя, и се качваш в космически кораб, който е построен и платен от компания, която еднолично унищожава планетата?“ тя продължи.

Blue Origin е собственост на милиардера, основател на Amazon Джеф Безос, който е сгоден за Лорън Санчес и се очаква сватбата им във Венеция да е събитието на века, поне откъм показност.

Ратайковски продължи, чудейки се за целта на бързото космическо пътуване: „Погледнете състоянието на света и помислете колко ресурси са отишли за изпращането на тези жени в космоса. За какво? Какъв беше маркетингът там? И след това се опитват да му дадат смисъл... Отвратена съм, буквално съм отвратена“.

Моделът не беше единствената звезда, която засипа с критики космическата мисия. Актрисите Оливия Уайлд и Оливия Мън също споделиха неодобрението си.

След като се върна безопасно в Тексас, певицата

Кейти Пери беше снимана да целува земята,

снимка, която бързо се разпространи в социалните мрежи. Уайлд сподели снимката в своите истории в Instagram, като написа: „Предполагам, че милиарди долари купуват някои наистина добри мемета“.

Katy Perry out here acting like she was just stranded in space by Joe Biden for nearly a year



pic.twitter.com/28DAPJhjCN — Drew Hernandez (@DrewHLive) April 14, 2025

По-рано този месец Мън критикува космическата мисия преди нейното изстрелване в телевизионно предаване. „Какво правят? Искам да кажа, защо? Знаете ли какво имам предвид? Знам, че това вероятно не е готино да се каже, но има толкова много други неща, които са толкова важни в света в момента“, каза тя.

След това Оливия Мън добави: „Какво ще правите горе в космоса? Какво правите там горе?“. Майката на две деца продължи да сравнява изстрелването с разходка в Дисниленд, преди да попита

защо тези на пътуването трябва да „разказват“ на всички за това, вместо просто да се качат, да си прекарат приятно и да се върнат долу.

„Знам, че това вероятно е отвратително – но са дали толкова много пари, за да отидат в космоса. Знаете ли, има много хора, които дори не могат да си позволят да си купят яйца“, подчерта тя.

🔥🚨BREAKING: Jeff Bezos opened the Blue Origin’s NS-31 entrance for Perry, Lauren Sanchez, Gail King, Amanda Nguyen, Aisha Bowe, & Kerianne Flynn after they just returned to earth. Their mission lasted 10 minutes and 21 seconds. pic.twitter.com/WvPI3N4sDF — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) April 14, 2025

Полетът NS-31 на Blue Origin бележи първото изстрелване с изцяло женски екипаж след самостоятелния космически полет на руския астронавт Валентина Терешкова през 1963 г.

След като екипажът кацна, редица знаменитости говориха за тяхното пътуване в социалните медии. Това включва Ейми Шумър, която на шега каза, че е получила покана в последния момент да се присъедини към мисията.

Меvдувременно

Гейл Кинг и Лорън Санчес не се сдържаха, докато защитаваха решението си да се качат на първия полет изцяло от жени на Blue Origin.

Часове след двупосочната им експедиция, дуото отговори на въпроси относно обратната реакция около пътуването им, по-специално какво мислят за това, че Мън нарече пътуването „ненаситно“.

70-годишната Кинг разкри пред People, че чувства, че всеки, който го критикува, всъщност не разбира какво се случва тук. „Всички можем да говорим за отговора, който получаваме от млади жени от млади момичета за това какво представлява тази експедиция“, каза журналистът в защита на тяхното пътуване до космоса.

Междувременно Санчес разкри, че критиките „наистина я ядосват“. „Бих се радвала да дойдат в Blue Origin и да видят хилядите служители, които не просто работят тук, но влагат сърцето и душата си в това превозно средство“, каза тя за техните критици. „Те обичат работата си и обичат мисията и това е голяма работа за тях“.

Тя продължи: „Така че, когато чуем подобни коментари, просто казвам, вярвайте ми, ела с мен. Ще ви покажа за какво става дума и това наистина отваря очите“.

Феновете останаха шокирани по-рано тази година след съобщението, че шестте жени се отправят към космоса. По това време Санчес каза, че не може да „повярва, че се случва“.