"Космосът ще стане бляскав": Кейти Пери и Лорън Санчес тръгват към звездите

К ейти Пери, Гейл Кинг, годеницата на Джеф Безос — Лорън Санчес — и останалата част от изцяло женския екип на Blue Origin позираха в космическите си костюми по време на фотосесия през уикенда, преди предстоящото им пътуване в понеделник.

40-годишната Пери публикува снимките в Instagram и написа: „Честит Международен ден на човешкия полет в космоса 🚀 Завинаги в страхопочитание към Вселената и нейното подреждане ✨.“

На снимките всички жени носят сини гащеризони, върху които отдясно на гърдите са изписани фамилните им имена. Надолу по ръкава се вижда надписът „Blue Origin“.

55-годишната Санчес потвърди пред New York Times, че е проектирала костюмите с помощта на Фернандо Гарсия и Лаура Ким — съоснователи на марката Monse и креативни директори на Oscar de la Renta. „Нека преосмислим космическия костюм. Знаете, обикновено тези костюми се изработват за мъже, а после се преправят, за да паснат на жена. Аз вярвам, че нашите са елегантни, но внасят и малко пикантност в космоса“, сподели тя.

„Опростеността, комфортът и прилягането бяха най-важни“, допълва Гарсия пред Times, говорейки за дизайна на костюмите. „Но искахме и нещо с характер — нещо малко дръзко, като екипировка за мотокрос или ски костюм. Нещо, което е ласкаво и секси.“ Санчес също потвърди, че по време на космическия полет ще носи бельо от марката SKIMS на Ким Кардашиян.

Бившият ракетен инженер на НАСА Айша Боу, активистката за граждански права Аманда Нгуен и филмовата продуцентка Кериан Флин също ще се качат на ракетата New Shepard на Безос в понеделник. В скорошно интервю за Elle шестте жени разкриха, че ще отлетят в космоса напълно гримирани.

„Космосът най-накрая ще стане бляскав. Ако можех, бих взела със себе си и блясък“, каза Пери. Певицата на „Roar“ сподели още: „Нямам време да се изнервям, нямам време да се притеснявам. Ще почувствам нещо, когато започнат да отброяват ‘10, 9, 8, 7...’, но дотогава — имаме работа за вършене.“

