Кейти Пери, Лорън Санчес, Гейл Кинг и изцяло женски екип излетяха в Космоса

Р акетата New Shepard на Blue Origin се издигна в ясното небе в Западен Тексас, извършвайки малко повече от 10-минутен космически полет с изцяло женски екипаж на борда, съобщи BBC .

Кейти Пери бе чута да пее, докато полетът достигаше Космоса.

Екипажът за кратко се отлепи от седалките и усети нулева гравитация, след което седна обратно на местата си и ракетата пое по обратния път към Земята.

Малко по-късно капсулата се върна на твърда земя след краткото пътуване, а екипажът бе забелязан да маха от прозореца под звука на аплодисменти.

Повече от 60 години са изминали, откакто жена е пътувала в Космоса без мъж, припомни Sky News.

"Космосът ще стане бляскав": Кейти Пери и Лорън Санчес тръгват към звездите

Попзвездата Кейти Пери, годеницата на Джеф Безос Лорън Санчес, журналистката и телевизионна водеща Гейл Кинг, активистката за граждански права Аманда Нгуен, бившата ракетна инженерка от НАСА Айша Боу и режисьорката Кериана Флин полетяха днес с ракетата Blue Origin на Джеф Безос.

Това ще бъде последният полет по програмата New Shepard, наречен NS-31, и има за цел да „създаде трайно въздействие, което ще вдъхнови поколенията“, като жените ще формират първия изцяло женски екипаж след самостоятелния полет в Космоса на руския инженер Валентина Терешкова през 1963 г.

Pop icon Katy Perry, Jeff Bezos’ fiancée Lauren Sánchez, journalist Gayle King, and fellow pioneers Amanda Nguyen, Aisha Bowe, and Kerianne Flynn are ready to make history aboard Blue Origin’s New Shepard rocket #BlueOrigin #KatyPerry #LaurenSanchez #GayleKing #famedelivered pic.twitter.com/8bJom8oAMO

По-рано бе съобщено, че се очаква пътуването да продължи само около 11 минути, като ракетата за многократна употреба със самостоятелно управление по предварително разписание трябваше да излети от стартова площадка 1 в Западен Тексас в 8,30 ч. местно време (16:30 ч. българско време).

"I think I'm gonna sing in space." 🚀🌌🎤



American pop star Katy Perry is going on an out-of-this-world journey with the Taking Up Space Crew, an all-female team on aerospace company Blue Origin’s latest mission.



"I’ve dreamt of going to space for 15 years and tomorrow that… pic.twitter.com/u1PYoAzh7o