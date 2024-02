Модно шоу на Dior в Хонконг е "отложено за неопределено време“

Dior отложи модно шоу, което трябваше да се проведе в Хонконг следващия месец, потвърди градски служител, нанасяйки удар на амбициите на финансовия център да стимулира икономиката си чрез големи събития. Хонконг ухажва водещи международни знаменитости и марки с надеждата да възстанови репутацията си, която беше разрушена от години на социални вълнения и строги ограничения на пандемията.

Модното шоу на Dior, което трябваше да включва артистичния директор Ким Джоунс и мъжката есенна колекция, трябваше да бъде едно от редицата „мега събития“, рекламирани миналия месец от шефа на културата, спорта и туризма на Хонконг Кевин Йанг като част от стремежът на града да се превърне в столица на събитията.

Но офисът на Йанг потвърди пред AФП за спешно уведомяване от организаторите, че модното шоу няма да продължи, както е планирано на 23 март. „Мащабните събития в Хонконг се отлагат от време на време, но ние продължаваме да ги приветстваме“, добави говорител на офиса. Dior каза, че шоуто е било „отложено за неопределено време“, без да дава подробности, според изявление на компанията, цитирано от в. „Саутн Чайна Морнинг пост“. Според изданието, очакваше се събитието да струва около 100 милиона хонконгски долара (12,8 милиона долара) и да привлече близо 1000 участници.

През ноември Louis Vuitton проведе в Хонконг своето шоу за мъже преди есента на 2024 г., водено от творческия директор Фарел Уилямс и привлякло като гости знаменитости от Китай и Южна Корея. Силно рекламираното шоу беше възприето като благодат за международния имидж на Хонконг и знак за ангажимента на луксозния гигант към азиатските пазари.

LVMH, най-голямата група за луксозни стоки в света и компания майка както на Dior, така и на Louis Vuitton, миналия месец отчете рекордни продажби и печалби през 2023 г. – въпреки че растежът се забави през втората половина.

* Видеото е илюстративно: СЕДМИЦА НА МОДАТА В ПАРИЖ: Dior вплита стила от 50-те със свръхмодерни визии

