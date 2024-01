Седмицата на мъжката мода в Париж заложи на шоуто, но без да поема рискове

С едмицата на мъжката мода в Париж предостави витрина за недостатъчно рисковани решения, но потвърди статута на града като търговска и артистична столица за големите модни къщи, призвани да правят шоу, предаде АФП.

От кройки до аксесоари, материи и детайли - приключилата модна седмица открои няколко тенденции за сезона есен-зима 2024/2025 г:

"Колкото по-малко има, толкова повече се вижда, но без да е скучно", отбеляза журналистът от списание "Ел" Матийо Бобар Делиер за АФП.

Models present creations by designer Kim Jones as part of his ready-to-wear Fall-Winter 2024/2025 collection for fashion house Dior during Men's Fashion Week in Paris

Този минимализъм следва естествено макротенденцията на 2023 г. - "тих лукс", трезва мода без суета или лога. През 2025 г. опростяването ще доведе до ясни, семпли линии със силни кройки а ла Том Форд през 90-те години на миналия век.

Класическият костюм се свежда до къси панталони, носени до средата на бедрото, за предпочитане с чорапи до коляното или много високи чорапи.

Тоновете също стават по-земни: шоколадово, бежово, сиво, черно, тъмносиньо.

Ревюто на Фарел Уилямс за "Луи Вюитон", посветено на родната му Вирджиния, потвърди повторното въвеждане на каубойската визия в мъжкия гардероб.

Решенията и на други дизайнери като Дрийс ван Нотен и "Кензо" показват, че вълна от американска мода ще залее магазините.

Колкото до материите, те са съчетание от деним, велур, обработена кожа, имитация на телешка кожа.

За да се избегне замаскирането и културното присвояване, денимът се носи бродиран, сакото с ресни е разчупено с повече поп тонове, каубойският ботуш е подчертан от елегантна златна шпора, а вратовръзката тип лавалиер или мексикански шериф се появява на неочаквани места.

Models walk the runway sporting creations by Kim Jones for Dior at the Men's Fashion Week in Paris

"Спри завинаги", "Бохем", "Няма да мълча" - послания, които невинаги са толкова революционни и дори на моменти са откровено безсъдържателни, се появяват изписани на гърбовете на облеклата, особено на саката.

Напомняйки за естетиката на пънка и грънджа, тези ситопечатни или бродирани послания често са с шрифт, който имитира почерк. И въпреки трагедията и гнева на времето е изненадващо да се разбере, че те не касаят нищо конкретно.

На пръв поглед нежната, лъскава и понякога кичозна страна на колекцията може да се види в палтата с размер XXL на "Диор" или в дребните щрихи върху обикновена небесносиня мъжка риза при AMI Париж.

From Bradley Cooper front row at Louis Vuitton, to Pusha T on the runway, see all the celebs who attended Paris Fashion Week Men's in January.

Утешителното е, че изкуствената кожа може да се носи в духа "каваи" (сладък на японски), особено като свръхразмерни аксесоари - като чанта, изобразяваща аниме животно, или на края на ръката. Или като абсурдна и регресивна маса от лилави или черни косми върху забележителните шапки с уши на Acne Studio.

Тенденцията набра скорост от началото на сезона с хаштага #fauxfurjacket, който има осем милиона гледания в ТикТок и вече се предлага в артикулите на гигантите на бързата мода.

На модния подиум няма силует без кожен артикул в ръката или на гърба. Мъжете разполагат с чанти тип багета или кроасан, носени с къса презрамка, точно под мишницата - демонстрация на уверена женственост.