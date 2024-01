Големите модни къщи стъпиха предпазливо на подиума на Седмицата на модата в Париж

Н а фона на разнопосочните сигнали за продажбите на луксозни стоки Седмицата на висшата мода в Париж премина предпазливо и без изненади. Творческите директори на големите модни къщи избраха да не експериментират, а ревютата приличаха повече на бутиково представяне на скъпи и недразнещи клиентите облекла, отколкото на провокиращи спектакли.

Засега нищо не издава идването на нов бунтар законодател в модата като Джон Галиано с неговите колекции висша мода, изработени от стари вестници и бирени капачки, или като Александър Маккуин, качващ манекенките на 25-сантиметрови токове. Скандалът в света на луксозните облекла с минимална цена от 25 хил. долара се отлага за неопределено време.

Големите дизайнери не рискуваха да объркат посланията на престижните си клиенти. Ориенталско влияние, елегантност, повлияна от балета, и пищност обединяват колекциите, представени на Седмицата на висшата мода за сезон пролет-лято 2024 г., коментира Ройтерс. В търсене на по-сигурна пътека в един несигурен свят модните къщи се обърнаха към миналото и му отдадоха своята почит. „Диор“ представи „източна“ колекция, към която добави нов прочит на знаменитата рокля „Цикада“, станала запазена марка на основателя Кристиан Диор.

Дизайнерът на „Фенди“ Ким Джоунс представи ефирна и елегантна колекция, вдъхновена от стила на легендарния Карл Лагерфелд. Дори иновативният дух на „Скиапарели“ беше подплатен с исторически мотиви, които да напомнят на клиентите за славния период на марката отпреди век и за дръзката последователка на Салвадор Дали Елза Скиапарели. „Шанел“ заложи на волани, плисета и тюл. Маестро Армани и Ели Сааб представиха изобилие от щедра употреба на бляскави тъкани – тенденция, която вече беше заявена от колекциите на 2023 г.

