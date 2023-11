От "Грами" до съда: Шакира премина през възход и падение в Испания само за четири дни

К олумбийската певица Шакира премина през възход и падение в Испания в рамките само на четири дни. В края на миналата седмица (16 ноември) тя триумфира на проведената в Севиля церемония за раздаването на наградите "Грами" за латино музика, като взе три отличия, а вчера (20 ноември) се призна за виновна в укриване на данъци пред съд в Барселона и се съгласи да плати глоба от над 7 млн. евро.

Разследването срещу изпълнителката, чието пълно име е Шакира Исабел Мебарак Рипол, започна през 2018 г. Прокуратурата обяви, че певицата, известна с хитове като "Waka Waka" и "Hips don't lie", не е внесла в испанската хазна данъци на стойност около 14,5 милиона евро между 2012 г. и 2014 г. - период, в който е пребивавала в Испания през по-голяма част от времето заради любовната си връзка със защитника на футболен клуб "Барселона" Жерар Пике.

Colombian singer Shakira reached a settlement with the prosecution to avoid a trial over charges she failed to pay 14.5 million euros ($15.74 million) in Spanish income tax between 2012 and 2014 https://t.co/KypjdVLuMl pic.twitter.com/xOrBhAKpVi — Reuters (@Reuters) November 20, 2023

Местното законодателство задължава лица, намиращи се на територията на страната повече от 183 дни в рамките на една година, да плащат данъци, включително и за доходи, получени в чужбина.

Шакира съжителстваше с Пике от 2011 г., макар че според нейните твърдения се е установила трайно в Испания четири години по-късно и от 2015 г. съвестно се е регистрирала. Преди това данъчно е била вписана на Бахамските острови. Точно там певицата твърди, че е живяла по времето, за което данъчните в Каталуния изискват налозите. Според нея в посочения период визитите ѝ в Испания били "спорадични".

Досега тя отказваше да признае вина по тези обвинения, но беше "напълно убедена в своята невинност" и настояваше, че е внесла в испанската хазна всичките си задължения. Шакира имаше възможност да сключи споразумение през лятото на 2022 г., но тя не прие и така се стигна до насрочването на съдебния процес, който вчера приключи за около десетина минути. В залата в Барселона изпълнителката, облечена изцяло в розово, три пъти каза "да" и веднъж "благодаря", след което делото беше прекратено, отбелязва в. "Паис".

Shakira has agreed to a deal with Spanish prosecutors, avoiding a trial in a case that accused her of tax evasion.



The settlement carries heavy fines — totalling about $8 million — but spares the singer jail time. https://t.co/z0LkuE2dRT pic.twitter.com/WCrZPYO4sw — ABC News (@ABC) November 21, 2023

Това е изненадващ обрат по делото срещу Шакира. Пълната промяна в поведението ѝ не се дължи и на наградите “Грами” за латино музика, които тя получи на сцената в Севиля. Защитата ѝ обяви, че колумбийката се е съгласила на споразумението заради синовете си - Милан (10 г.) и Саша (8 г.) . Според договорката Шакира се признава за виновна в укриване на данъци в размер на 14,5 млн. евро, като плаща половината от тях като глоба, както и още 432 хил. евро, за да отърве три години лишаване от свобода - ефективното наказание, което получи въпреки поисканите от прокуратурата осем години и два месеца затвор.

Певицата прие сделката, тъй като не иска подробности от личния ѝ живот да бъдат публично оповестени по време на разпитите на над 100 очаквани свидетели, както и да сведе до минимум риска от лишаване от свобода "Трябва да избирам битките си и най-важната сега е да направя всичко, за да могат децата ми да живеят пълноценно и да се съсредоточа върху това, което е наистина важно: да ги видя как растат и да прекарвам време с тях, без да ги подлагам на мъката да виждат майка си в наказателен процес", каза тя в разпространено изявление. Децата са плод на любовта ѝ с Жерар Пике. Двамата се разделиха през 2022 г. , а Шакира заедно с момчетата се премести в Маями.

Comparte esta Shakira de la suerte para que siempre tengas plata para pagar tus deudas ✨✨✨✨ pic.twitter.com/Pj26MiM86Z — Jasy y Neisser (@jasyneisser) November 20, 2023

Дни преди да се признае за виновна в укриване на данъци, Шакира взе три грамофончета в най-престижната надпревара за латино музика. Две от тях бяха спечелени заради съвместната работа с аржентинския диджей Бизарап за хита "Bzrp Music Sessions, Vol. 53". Той беше отличен за най-добра песен на годината и за най-добра поп песен. Третата награда, която взе колумбийката, беше за най-добро градско изпълнение за колаборацията с Карол Джи за хита TQG (Te Quedó Grande).

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” has won the Latin Grammy for song of the year. https://t.co/2iENpHS3c2 pic.twitter.com/PVIlV1vomM — Variety (@Variety) November 17, 2023

Шакира посвети трофеите на своята "латино публика" и на двамата си сина, като пред целия свят им обеща да "растат щастливи". И дни след това колумбийката започна да изпълнява обещанието си - призна, че е укривала данъци, за да им спести стреса да я виждат на подсъдимата скамейка по време на процеса. "Взех решение най-накрая да приключа с този въпрос по най-добрия начин за децата ми, които не искам да виждат как майка им жертва личното си благополучие в тази битка", допълва Шакира в разпространеното изявление. Сега тя смята, че трябва да даде приоритет на децата, кариерата и стабилността.

📸 From @reuterspictures: Colombian singing star Shakira and Argentine DJ Bizarrap won song of the year and best pop song at the Latin Grammy Awards in the Spanish city of Seville, the first time the ceremony has been held outside the US https://t.co/MmgHDQHC7s pic.twitter.com/1YwNfUIoyq — Reuters (@Reuters) November 18, 2023

Споразумението по делото обаче съвсем не значи, че проблемите на колумбийката с испанското законодателство са напълно приключили. Данъчните власти в Испания разследват певицата, че през 2018 г. чрез офшорни компании е укрила над 6 млн. евро. Проверката е в ход от юли т.г.