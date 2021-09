Между фактите и легендата – истинската история на Нострадамус

Н езависимо дали вярвате в неща като астрология, хороскопи и предсказване на бъдещето, няма как да не сте чували за Нострадамус.

Роден на 14 или 21 декември 1503 г. в малко френско провинциално градче, той се превръща в една от най-енигматичните личности, живели някога. Пророчествата, които прави, продължават да са обект на разпалени дебати.

Някои са убедени, че той действително е имал пророчески видения, докато други го смятат за изкусен шарлатанин, възползвал се от човешката наивност.

Какво всъщност знаем за живота и предсказанията на Нострадамус?

Проблеми с образованието

През 1519 г., когато е едва 15-годишен, Нострадамус се записал да учи в университета в Авиньон. Само година по-късно обаче той бил принуден да прекъсне обучението си, тъй като в града избухнало огнище на чума, а учебното заведение било затворено.

През следващите осем години Нострадамус обикалял из Франция, Испания и Италия, за да търси билки, от които правел лековити отвари. Също така започнал работа като аптекар, като помогнал на много хора, поразени от опасната болест.

През 1529 г. Нострадамус направил нов опит да продължи образованието си и се записал да учи в университета в Монпелие (едно от най-старите медицински учебни заведения в света, което работи и до днес). Там се сблъскал с нов проблем – университетското ръководство разбрало за неговата предишна работа като аптекар.

По това време се считало, че тази професия е недостойна за един лекар и била забранена от правилника на университета. В резултат, Нострадамус бил изключен. Някои историци смятат, че години по-късно той се завърнал в учебното заведение и успял да го завърши, но няма никакви доказателства в подкрепа на това твърдение.

Готварската книга на Нострадамус

Една от първите творби на Нострадамус се казва „Трактат за консервите и козметиката“. В нея са включени различни полезни съвети – например, как да си направите боя за коса, лекарство за запек, паста за зъби (в състава на която има кост от сепия и черупки от охлюви, а ако зъбите ви са в твърде лошо състояние – синя глина) и хапчета с вкус на роза, които са с лечебни свойства.

В книгата могат да бъдат открити и рецепти за приготвянето на марципанова паста, захаросани портокалови кори, мармалад, сладко от череши, желе от дюли и консервирани круши.

Има и една особено любопитна рецепта за „любовно сладко“, направено от крайно необичайни съставки – като пипала на октопод, мандрагора и кръв от врабчета. Според Нострадамус, то е толкова силен афродизиак, че може да запали луда страст в сърцето на вашия любим човек.

Предсказания, базирани на събития от миналото

Притежавал ли е Нострадамус свръхестествената способност да предсказва бъдещето? Някои хора са убедени в това. но според редица изследователи истината е малко по-различна. Според тях, той е имал способността да проектира минали събития в бъдещето. Какво означава това?

Обяснение дава Питър Лемесурие, който е професионален преводач и лингвист от Кеймбриджкия университет, а също така и автор на няколко книги, посветени на Нострадамус. Според него, той не е точно астролог, нито пророк, а просто умеел да прави прогнози на базата на концепцията, че миналото винаги се повтаря.

Използвайки древна техника, известна като библиомантия, Нострадамус анализирал откъси от стари книги и ги съчетавал с астрологични изчисления. По този начин той правил своите прогнози за бъдещето, отбелязва Лемесурие.

Една от книгите, използвани от Нострадамус, е антологията „Mirabilis liber“, издадена през 1522 г. Тя съдържа различни пророчества, направени от някои от най-известните по това време гадатели.

Друг източник на информация, използван от Нострадамус, е издадената през 1550 г. книга „Livre de l’estat et mutations des temps“.

Нострадамус и Втората световна война

Малко след нахлуването на Германия в Полша през 1939 г., Магда Гьобелс, съпруга на нацисткия министър на пропагандата и просвещението Йозеф Гьобелс, попаднала на откъс от книгата „Мистерии на Слънцето и душата“. Според нея, той съдържал предсказание на Нострадамус, че в Англия и Полша ще избухнат тежки кризи.

След като прочел пасажа, Йозеф Гьобелс наредил да се отпечатат и разпространят брошури, в които се твърдяло, че победата на Нацистка Германия е неизбежна и дори е предсказана от самия Нострадамус.

Отговорът на Съюзниците не закъснял. Те на свой ред започнали да разпръскват със самолети подобни пропагандни материали над окупираните територии, в които пишело, че Нострадамус всъщност предсказал краха на Нацистка Германия.

