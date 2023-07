Мистериозна пирамида или планина: Какво е това на Антарктида

П рез последните години любителите на конспиративните теории обръщат внимание на Антарктида повече, отколкото бихте очаквали.

Мистериозната "пирамида", която е открита на континента, изобщо не е пирамида - всъщност е планина.

Планините Елсуърт са най-високата планинска верига в Антарктида и се простират на 400 км, а въпросната планина е открита от Британската антарктическа експедиция през 1910-1913 г. Наречена е "Пирамидата", за да остане истинската същност на откритието скрита за другите по онова време.

През последните сто години обаче хората спекулират с истинската природа на мястото (въпреки че то е съвсем истинска планина, стърчаща от леда), а сега е открита втора интересна географска особеност, която ги накара да заговорят отново.

Въпросното място се намира на координати 79°58'39.25? ю. ш. 81°57'32.21? з. д., което е било много търсено място в Google Earth.

Пред IFL Science геологът от Германския изследователски център по геонауки в Потсдам д-р Мич Дарси казва: "Пирамидалните структури се намират в планината Елсуърт, която е планинска верига с дължина повече от 400 км, така че не е изненадващо, че над леда се извисяват скалисти върхове. Очевидно е, че върховете са съставени от скали и е съвпадение, че този конкретен връх има такава форма."

"Той не е със сложна форма, така че не е и особено съвпадение. По дефиниция това е нунатак, който е просто скален връх, стърчащ над ледник или ледена покривка. Този има формата на пирамида, но това не го прави човешка постройка", добавя той.

Така че новото място е точно това - планина, стърчаща от върха на леда в Антарктида, а съвсем не е мистериозна пирамида.

The most real pyramid in Antarctica appears before us. It was still visible in the images from 2017, when the layer of snow decreased. But in the 2018 images, it is even more distinct. The structure is away from the big mountains and is hard to mistake for a natural creation.… pic.twitter.com/NQfWCzzToR