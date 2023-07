Скрити съкровища: Какво се крие под полярния лед

М ислили ли сте си ако копаете достатъчно дълбоко, какво ли ще се крие под полярните ледени покривки? Дали ще намерите кал, камъни, вода, повече лед, древен мозайка или може би синтетичен ламиниран паркет? Е, зависи дали се ще се опитвате да копаете под Северния полюс или под Южния.

It depends on whether you're looking under the North or South Pole.https://t.co/1vt3yHzkrd — IFLScience (@IFLScience) July 10, 2023

Арктика в Северното полукълбо представлява просто ледена покривка, покриваща морето. Обратно, Антарктида в Южното полукълбо е действителен континент, което означава, че под нейните ледове лежи древна скалиста суша, която е от покрита милиони години.

За да се стигне под леда на Антарктида обаче съвсем не е лесно. Ледът е дълбок 4776 метра и е с дебелина 2160 метра, според Националната научна фондация. Общо Антарктида съдържа 27 милиона кубични километра замръзнала вода, която, ако се стопи, ще доведе до около 58 метра повишаване на морското равнище.

Изследователите са пробивали дупки в антарктическия лед с дълбочина над 2000 метра, но какво се случва по-надолу си остават загадка. В някои от по-плитките сондажи са поставени и камери, от което са направени доста невероятни наблюдения.

Арктическият лед всъщност не е толкова дълбок. На повечето места той е с дебелина между 3 до 4 метра, с хребети, които могат да достигнат 20 метра. Отдолу могат да се открият водите на Северния ледовит океан - най-плитък от петте океана, със средна дълбочина от само 1038 метра.

An international team of researchers has revealed new evidence for the possible existence of liquid water beneath the south polar ice cap of Mars. The combination of the new topographic evidence, the computer model results, ... 1/



👉 https://t.co/8tQzayAGRu pic.twitter.com/5BydmcG4R2 — Erika  (@ExploreCosmos_) October 21, 2022

Ако искате обаче да се задълбочите върху въпроса какво има под ледената покривка на Арктика, ще трябва да отидем до морското дъно на самия Северен ледовит океан.

През 2013 г. учени от земната обсерватория Ламонт-Дохърти на Колумбийския университет прекарали много време в изследване и събиране на информация за света под арктическия лед в Бароу, Аляска. Те изпратили камери надолу през леда към водите на Северния ледовит океан и събрали видеозаписи от морското дъно.

Според техните изследвания, под Арктическия океан има кално морско дъно покрито с изненадващо количество водорасли. Те дори заснели кадри на равноноги (разред висши ракообразни), които се скитат из морското дъно.

„Един от уроците, които научихме по време на изследванията в полярните региони е, че е време да разширим представите и познанията си за това къде съществува и процъфтява животът“, отбеляза Анди Джул, воден еколог и океанограф, работещ по проекта.

Earth’s polar regions may be mostly frozen, but we’re still celebrating #WorldWaterDay! Did you know one of the best places to search for water on an ice sheet is beneath the ice? We call this subglacial water. pic.twitter.com/NlT1OqSvJ4 — NASA Ice (@NASA_ICE) March 22, 2022

„В Арктика имаме живот, който се развива в лед, при температури под нулата“, добави той. „Това означава, че трябва да започнем търсим на по-необичайни места, когато искаме да разширим наука за живота и това е едно от интересните неща, които разбрахме, докато работехме по този проект. Ледът не е непременно негостоприемно местообитание и на другите планети. Това е още едно място, където можем да търсим признаци на живот."