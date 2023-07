Мистерията на Кървавия водопад: Откритието, което разтърси света

К огато през 1911 г. британският географ Томас Грифит Тейлър предприема дръзкото си пътуване през Източна Антарктида, експедицията му се натъква на ужасяваща гледка: ръбът на ледник, от който тече струя кръв. След столетие на спекулации, причината за Кървавия водопад, е установена.

Учени от САЩ използват мощни трансмисионни електронни микроскопи, за да анализират проби от водата на Кървавия водопад, и откриват изобилие от богати на желязо наносфери, които при окисляване стават червени.

"Веднага щом погледнах изображенията от микроскопа, забелязах, че има тези малки наносфери и те са богати на желязо, а освен желязо в тях има много различни елементи - силиций, калций, алуминий, натрий - и всички те са различни", казва в изявление Кен Ливи, учен-изследовател в катедрата по материалознание и инженерство на Whiting School към университета "Джон Хопкинс".

Scientific breakthrough unveils the mystery behind Antarctica's blood falls



"What would happen if a Mars Rover landed in Antarctica? Would it be able to determine what was causing the Blood Falls to be red?" https://t.co/0XPqoWsH2a