Риана е омъжена?! A$AP Rocky нарича бременната певица своя "съпруга"

Р иана се появи изненадващо на концерта на A$AP Rocky за Spotify по време на фестивала Cannes Lions 2023 в сряда вечерта, където той я нарече своя "съпруга".

Суперзвездата - която показа бременното си коремче в прозрачна рокля и черно бельо с пайети - пристигна на мястото на събитието, точно когато започна шоуто на нейния любим.

35-годишната Риана изглеждаше изглеждаше особено развълнувана, когато мъжът ѝ изпълни "Sundress", като през цялото време изпълняваше редица очарователни танцови движения и се усмихваше широко.

Това, което наистина я накара да се усмихне обаче, беше, когато рапърът от Харлем ѝ направи сладко обръщение по време на втория си сет, като каза: "Бих искал да посветя тази песен на красивата си съпруга!"

След като шоуто му приключи, двойката се забавляваше с приятели във ВИП зоната.

Rihanna almost leaves the party until she hears her song lol “my fucking song!” pic.twitter.com/VNDSQSxLpM