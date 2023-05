Риана позира гола в последните дни на бременността си (СНИМКИ)

Н а архивни кадри 35-годишната Риана позира без сутиен в последната фаза на бременността си, прикривайки с ръце голите си гърди.

Тя носи единствено дантелени прашки, обувки със змийски принт и бижута - обеци, колиета, гривни и пръстени.

В надписа към публикацията певицата споменава, че тези снимки са направени по време на първата ѝ бременност.

„Бебе Рийз... Той е в мен и няма представа колко луда е майка му и колко обсебена ще я направи“, написа тя. Звездата нарече майчинството "магия".

Риана и A$AP Rocky за първи път станаха родители през май 2022 г. Те имат син, Рийз Ателстън, когото кръстиха на лидера на хип-хоп групата Wu-Tang Clan Робърт Дигс, по-известен със сценичния си псевдоним RZA.

This shoot becomes Rihanna’s fastest photos to reach over 7 MILLION likes on instagram in only 7 hours. pic.twitter.com/F9E49nMa2G