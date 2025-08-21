Задържаха митнически инспектор за подкуп

П од надзора на Великотърновската окръжна прокуратура, служители на сектор 01 към отдел 05 при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР, са провели процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия.

В резултат от тях в района на Митнически пункт, летище Горна Оряховица към Териториална дирекция „Митница“ Русе, непосредствено след приемане на поискана парична сума в размер на 500 лева, е задържан митническият инспектор от пункта. Мъж на 40 години. Паричната сума е поискана от него, за да издаде документ за обмитяване на пътни превозни средства, внесени от Кралство Норвегия, на по-ниска митническа стойност.

В хода на разследването са проведени огледи, обиски, претърсвания на различни помещения, изискани са документи, иззета е сумата, предмет на подкупа, както и други вещи.

Инспекторът е привлечен в качеството на обвиняем за това, че в периода от 11.07.2025 г. до 20.08.2025 г. в Горна Оряховица в качеството на длъжностно лице – старши инспектор в Териториална дирекция на Агенция „Митници“ с месторабота ТД „Митница“ Русе, Митнически пункт Летище Горна Оряховица, в условията на продължавано престъпление поискал и приел от дар, който не му се следва – парична сума в общ размер на 700 лв., за да извърши действие по служба – да изготви протоколи за митническа проверка на пътни превозни средства, внос от Норвегия.

Той е задържан за срок до 72 часа за довеждането му пред съда, в рамките на който прокуратурата ще поиска вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.