Мемоарите на Хари: Най-бързо продаващата се книга в историята

П редизвикалите полемика мемоари на принц Хари станаха най-бързо продаващата се книга във Великобритания в раздела нехудожествена литература от 1998 г., откакто се води статистика, предадоха Пи Ей медия и ДПА.

Според сайта "Нилсън БукДейта", който събира и предоставя информация за дистрибуцията и продажбите на книги, от получилата широко медийно отразяване автобиография на Хари "Резервен" са продадени 467 183 копия през първата седмица от пускането ѝ на пазара.

Всичко, което научихме от мемоарите на принц Хари за конфликтите му с Уилям и Кейт

В книгата, която бе пусната за продажба на 10 януари, Хари твърди, че принц Уилям го е нападнал физически и се е шегувал с неговите паник атаки, както и че крал Чарлз Трети е поставил собствените си интереси над тези на Хари и е завиждал на Меган и Кейт, съпругите на Хари и Уилям.

Prince Harry's book is one of the first memoirs of its kind: a person born into the senior royal family sharing their story.



Read eight surprising details we learned from 'Spare' here: https://t.co/m8J9YDcKRq pic.twitter.com/k7ym9I1pzF