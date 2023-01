Принц Хари: Твърдението, че съм се хвалил с убийствата в Афганистан, е опасно и лъжовно

П оследните месеци принц Хари направи множество скандални разкрития свързани с баща му Крал Чарлз Трети, брат му принц Уилям и кралицата-консорт Камила.

Мемоарната му книга "Spare" ("Резервен") предизвика лавина от коментари и дискусии, чиито отзвук ще отеква дълго. Принцът обяснява заглавието така: На 20 години научил, че баща му е казал на принцеса Даяна: „Прекрасно. Ти ми даде наследник и резерва. Свърши си работата.“

Сред най-шокиращите признания в произведението е това, свързано с 25-те талибански бойци в Афганистан. Докато служел като пилот на хеликоптер в Афганистан, в периода 2012 г.-2013 г., Хари участвал в шест мисии. Принцът призна, че по време на войната е убил 25 души.

„Това не беше статистика, която ме изпълни с гордост, но и не ме накара да се срамувам“, пише той. „Когато се озовах потопен в горещината и объркването на битката, не мислех за тези 25 души като за хора. Те бяха шахматни фигури, премахнати от дъската, лошите хора бяха елиминирани, преди да успеят да убият добри хора.“

Лорд Дарох, бивш британски съветник по националната сигурност, заяви, че "не би посъветвал" принц Хари да разкрива такива подробности.

Командосът Бен Макбийн, който губи ръка и крак, служейки в кралската пехота в Афганистан през 2008 г., и бе наречен от по-малкия син на крал Чарлз Трети "истински герой", написа в "Туитър": "Обичам те, принц Хари, но трябва да замълчиш".

Анас Хакани, един от талибанските лидери в Афганистан, също отправи критики към мемоарите на принца. "Г-н Хари! Тези, които убихте, не бяха шахматни фигури, те бяха хора, имаха семейства, които ги чакаха да се завърнат.

По време на участие в Късното шоу на CBS със Стивън Колбърт принц Хари заяви, че твърденията, че се "хвали" с убийствата е "лъжовно и опасно"

„Без съмнение най-опасната лъжа, която чух до момента, е, че по някакъв начин съм се похвалил с броя на хората, които съм убил в Афганистан“, сподели избягалият принц на водещия.

"Without a doubt, the most dangerous lie that they have told, is that I somehow boasted about the number of people I killed in Afghanistan." — Prince Harry tells #Colbert, adding that his "words are not dangerous," but the spin on his "words are very dangerous." #Spare pic.twitter.com/FnjEZ0QnQl — The Late Show (@colbertlateshow) January 10, 2023

"Ако чуя някой да се хвали с подобно нещо, много ще се ядосам. Това просто не отговаря на истината. Взет е пасаж от книгата, напълно изваден от контекста. Всички коментиращи са имали пълната картина, но са решили да преиначат истината. Надявам се, че сега когато хората могат да прочетат книгата, сами ще видят какво искам да кажа", допълни Хари.

Водещият попита дали признанията му го правят по-лесна мишена. "Със сигурност", отвърна принцът.

Посочвайки, че разкритията на Хари не са „нова информация“, Колбърт се позова на статия от "Ройтерс" отпреди десетилетия, в която се отбелязва, че принц Хари е убивал афганистанци и членове на талибаните, докато е бил на война.

„Лицето ми беше навсякъде, на първите страници на всички вестници. Някой ми зададе въпрос, докато бях още в Афганистан, дали съм убил някого от атакуващ хеликоптер, и аз казах „да“."

„Мисля, че най-важното нещо тук е не само контекстът, но и причината, поради която реших да споделя това в книгата си. За ветераните това е странен и непривичен разговор, особено в толкова публична форма."

For all the public whining from Prince Harry and his wife, his admission that he slaughtered 25 people in Afghanistan, a country offering no threat to his own and left impoverished, offers us a glimpse of the ruthless system propped up by his family.https://t.co/tZLdZEmCby — John Pilger (@johnpilger) January 6, 2023

Цивилните също не са свикнали да чуват за това в публичното пространство. Две десетилетия работя с ветерани от целия свят и стигнах до извода, че нищо не може да победи искреността. Няма нищо, което да се сравни с това да признаеш нещо срамно и да вдъхновиш и други да го направят, за да се освободят", каза още принц Хари.

Той сподели на водещия и публиката още нещо: "Разказах за това, което преживях в Афганистан, защото искам да намаля броя на самоубийствата. Това е."

След войната Хари дълго време се бори с ужасяващи паник атаки, които се редуват със силна апатия.

В мемоарите си принцът пише, че си е поставил за цел да си тръгне от Афганистан с "чиста съвест"

"Още от първия ден си поставих за цел да не изпитвам съмнение. Исках да се върна във Великобритания с всичките си крайници, но най-вече без чувство за вина. С помощта на видеоклипове, заснети от хеликоптери, успях да видя точно колко вражески бойци съм убил. Реших да не страхувам от това число. Моето число е 25. Това не е число, което ме изпълва с удовлетворение, но и не ме смущава.“

Prince Harry said he tried traditional therapy as well as experimental treatments like psychedelics to heal the pain from his mother’s death.



“For me, they cleared the windscreen, the windshield [of] the misery of loss,” he tells Anderson Cooper. https://t.co/kIq3TIGe10 pic.twitter.com/ArfgVpeB57 — 60 Minutes (@60Minutes) January 9, 2023

"Не знам дали някои напълно може да се помири с преживяна война. Има прекалено много етични въпроси, които не ни дават мира. Това ме накара през всичките тези години да се срещам с ветерани, да слушам техните истории и да разказвам своите."

"В тези разговори говорим за животите, които сме отнели, но и за онези, които сме спасили. За това, че сме служили докрай."

„Наистина няма правилен начин да се опитам да се справя с тези чувства, но знам от моето собствено пътуване, че мълчанието не е ефективно лекарство. Знам го. Аз избрах да бъде искрен и да споделям. Това е моят начин да помогна и на други"

'Prince Harry is looking after the little boy he used to be. Why? Because no one else did.'



James O'Brien delves into the powerful influence of therapy.@mrjamesob pic.twitter.com/uT4IzR5eKg — LBC (@LBC) January 9, 2023

Хари завършва Кралската военна академия "Сандхърст" през 2005 г. и служи в британските въоръжени сили в продължение на десетилетие, участва в мисии в Афганистан и завършва елитно обучение за управление на хеликоптери "Apache".

През 2014 г. той стартира "Invictus Games", международен спортен турнир за ветерани.

Хари притежаваше множество почетни военни титли преди той и съпругата да се откажат от кралските си задължения.