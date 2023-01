Важните послания на принц Хари, които пропуснахме

В своята мемоарна книга "Spare" ("Резервен") принц Хари разказва за спор с брат си принц Уилям.

"Той ме хвана за яката и ме повали на пода. Приземих се върху купата на кучето, която се счупи под гърба ми, а парчетата се врязаха в мен."

Опашки във Великобритания за мемоарите на принц Хари

След това Хари казал на по-големия си брат да си тръгне.

Уилям погледнал "със съжаление и се извинил", спомня си Хари.

Принц Хари: Съмнявам се в официалната версия за смъртта на майка ми

Първото нещо, което направил Хари след конфликта е да се обади на терапевта си.

Това е важният момент, на който трябва да се обърне внимание, пише вестник "The Guardian".

В суматохата около разкриятията много от важните послания на принц Хари остават на заден план.

Принц Хари: Някои членове на британското кралско семейство си легнаха с дявола, за да реабилитират имиджа си

Хари е отраснал в среда, където проблемите се решават с мълчание и отрицание.

Все повече хора търсят помощ за психичното си здраве.

Най- често срещаните проблеми са тревожност, мъка от загуба на любим човек, посттравматично стресово разстройство след служба в армията и травми от дисфункционална семейна среда.

Британска журналистка: Ако Хари иска семейството си обратно, по-добре да замълчи

Според специалисти в областта, психичните разстройства не са се увеличили, но съвременният човек е много по-склонен да ги признае.

Със сигурност в момента светът е забързан и прекомерно стимулиращ, но всяко поколение е имало своите специфични трудности.

Принц Хари: Искам да си върна баща си и брат си

По време на интервюто си за "60 минути" с Андерсън Купър принц Хари разкри, че е плакал само веднъж след смъртта на принцеса Даяна. В момента, когато ковчегът ѝ „всъщност е потънал в земята“.

По-късно принцът се обръща към експериментални лекарства, за да се справи с огромната травма. Хари многократно е споделял, че никой от семейството не е оказал адекватна помощ и подкрепа на двамата с Уилям.

Когато губи майка си Хари е самo на 12 г. След шока от смъртта на Даяна, той дълго време не може да заплаче. Нарочно гледа стари видеоклипове с нея, за да излее чувствата си, но безуспешно. Накрая се обръща към алкохола, а впоследствие към терапията и експериментални лекарства.

Prince Harry said he tried traditional therapy as well as experimental treatments like psychedelics to heal the pain from his mother’s death.



“For me, they cleared the windscreen, the windshield [of] the misery of loss,” he tells Anderson Cooper. https://t.co/kIq3TIGe10 pic.twitter.com/ArfgVpeB57