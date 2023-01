Опашки във Великобритания за мемоарите на принц Хари

П очитатели на принц Хари се изредиха на опашка, за да си купят автобиографичната му книга, която официално бе пусната в продажба в полунощ, предадe ДПА, цитирана от БТА.

Книжарниците в цяла Великобритания отвориха врати в 0:00 часа днес с подредени по рафтовете копия на противоречивите мемоари на Хари - "Резервен" ("Spare"). Въпреки че официално книгата се продава от днес, тя се появи в магазини в Испания още миналата седмица.

