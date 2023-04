Канада премахва споменаването на Обединеното кралство в титлата на крал Чарлз

К анада промени официалната титла на крал Чарлз и премахна всякакво споменаване на Обединеното кралство в нея, стана ясно.

Този ход беше приветстван като „много важен“ в Канада, която е една от 14-те страни извън Великобритания, където Чарлз е държавен глава.

