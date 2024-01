Меган и Хари изненадващо в Ямайка за премиерата на филма „Боб Марли: Една любов“

М еган Маркъл и принц Хари имаха филмова вечер в Ямайка.

Херцогът и херцогинята на Съсекс се появиха изненадващо във вторник на премиерата на "Боб Марли: Една любов". Двойката мина по червения килим ръка за ръка, с Меган в черен тоалет, и Хари в костюм без вратовръзка за вечерта в Carib Theatre в Кингстън.

Meghan Markle and Prince Harry pose with the CEO of Paramount Pictures and Nickelodeon at the 'Bob Marley: One Love' premiere. pic.twitter.com/B80MhhgSw5