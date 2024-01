"Загриженост и най-добри пожелания": Хари и Меган с подкрепа за Кейт и Чарлз III

П ринц Хари и Меган Маркъл са изпратили „съобщения с благопожелания за здраве“ на Кейт Мидълтън и крал Чарлз III на фона на съответните им опасения за здравето.

Източник, близък до херцога и херцогинята на Съсекс, казва пред The ​​Mirror, че „кралят и принцесата на Уелс са получили подкрепа от принц Хари и Меган по отношение на тяхното здраве“.

Вътрешният човек също отбеляза, че двойката се е „свързала с двете страни по различни начини, за да предадат своята загриженост и най-добри пожелания“.

Новината идва няколко дни след като 42-годишната Мидълтън претърпя коремна операция, която дворецът Кенсингтън описа като „планирана“ процедура.

„Операцията беше успешна и се очаква тя да остане в болница от десет до четиринадесет дни, преди да се върне у дома, за да продължи възстановяването си“, гласеше изявление, публикувано в Instagram по-рано тази седмица.

Междувременно тъстът на Мидълтън, 75-годишният крал Чарлз III, се очаква следващата седмица да се подложи на процедура за лечение на увеличена простата.

Източници казаха, че Хари първоначално е научил за медицинското състояние на баща си чрез медиите.

Служители в Бъкингамския дворец твърдят, че са се опитали да предупредят всички висши членове на кралското семейство, включително Хари, който се оттегли от ролята си през 2020 г. и се премести в Монтесито, Калифорния, с Маркъл.

Съобщава се обаче, че съобщенията са достигнали до автора на „Spare“ след публичното съобщение.

В изявление, издадено от двореца, се отбелязва, че състоянието на монарха е „доброкачествено“.

