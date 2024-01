7 шокиращи разкрития за Хари и Меган в новата книга за кралското семейство

Ч исто нов кралски разказ прави шокиращи разкрития около драмата между кралското семейство и херцогът и херцогинята на Съсекс.

"Чарлз III. Нов крал. Нов съд. Вътрешната история" от кралския експерт и историк Робърт Хардман разглежда как е приключило управлението на покойната кралица и как е започнало управлението на Чарлз и може да се похвали с „несравним достъп“ до кралските особи, приятели на краля и кралица Камила, както и помощници и придворни.

Книгата най-накрая се появи на пазара във Великобритания и е пълна с нови кралски разкрития, отнасящи се до хора като принц Хари и Меган Маркъл, както и принца и принцесата на Уелс.

Ето седем разкрития за Меган и Хари, и историята им за разбитите отношения с кралското семейство.

Разказът на принц Хари за смъртта на кралицата „не е съвсем верен“

Принц Хари твърди, че не е разбрал за смъртта на баба си от семейството си, но кралският автор казва, че това не е съвсем вярно. Херцогът на Съсекс се втурнал да бъде до покойната кралица, когато научил за влошаващото ѝ се здраве в часовете преди смъртта ѝ. Когато самолетът му най-накрая кацнал в Балморал, той проверил уебсайта на BBC, в който имало репортажи за смъртта на кралица Елизабет II.

Кралският автор обаче твърди друго. Той пише, че член от персонала на двореца казал, че кралят спешно се е опитвал да се свърже с по-малкия си син. „Имаше многократни опити да се свържем с него, но не бяха получени обаждания, защото Хари беше във въздуха“, казва служителят.

„Яростта на кралицата за името на Лилибет“

Едно от най-големите разкрития в книгата досега е твърдението на кралски помощник, който казва, че покойната кралица е била „толкова ядосана, колкото не съм я виждал“, след като Хари и Меган заявиха, че са имали нейната благословия да нарекат дъщеря си Лилибет.

Хари и Меган обявиха през юни 2021 г., че новородената им дъщеря ще бъде кръстена на семейния прякор от детството на покойната кралица. По-късно BBC съобщи, че източник от Бъкингамския дворец казал, че кралицата не е била попитана от Хари и Меган дали могат да използват името Лилибет.

Но адвокатите на херцогът и херцогинята на Съсекс заявиха, че твърдението е невярно и клеветническо. Говорител на Хари и Меган настоя по това време, че херцогът е говорил с баба си предварително и не би използвал името, ако тя не била съгласна.

„Иронична“ забележка между принцовете Хари и Уилям

Кралският експерт разказва подробности за "ироничната" забележка, разменена между принцовете на погребението на кралица Елизабет, моментът на споделени спомени, който за части от секундата ги събра сред враждата им. Авторът Робърт Хардман написа:

„Докато членовете на кралското семейство се наредиха, за да изпратят ковчега на кралицата, принцовете Уилям и Хари си размениха многозначителен поглед и, според един кралски източник, имало иронична забележка, че са били тук преди.“

Въпреки враждите, братята се отнасяха с уважение по време на церемонията, оставяйки настрана различията си. За мимолетен миг те бяха само двама братя, отново един до друг, обединени над мъката си.

„Хари се отказа от тайна среща“

В друга част на книгата се твърди, че Чарлз и Уилям са провели подробни дискусии в деня, когато покойната кралица е починала, но са решили, че не могат да включат Хари. След като за първи път стана крал, г-н Хардман твърди, че едно от първите решения на новия монарх е било да поговори с най-големия си син часове след смъртта на любимата му майка.

Той каза, че кралят трябва да проведе "жизнено важни, но дискретни дискусии" с най-големия си син. Той каза, че и Хари е щял да участва в подобни срещи преди да напусне кралското семейство.

„Откровената атака към Кейт“ от Хари

Документалният сериал на Netflix "Хари и Меган", който беше копродуциран от Archewell Productions, имаше някои атакуващи коментари към кралското семейство, особено крал Чарлз, принц Уилям и Кейт Мидълтън. Хари тогава говори за „болката и страданието на жените, които се омъжат в тази институция“, включително какво е преживяла майка му принцеса Даяна и какво е преживяла съпругата му, докато двамата все още имаха кралски задължения.

Но имаше едно твърдение, което той направи, което изглежда беше за по-големия му брат. Според Робърт, Хари твърди, че за членовете на кралското семейство от мъжки пол „може да има изкушение или желание да се оженят за някой, който отговаря на модела - за разлика от някой, с когото може би е предопределено да бъдеш“.

Това бил огромен удар за Уилям. Според приятел на семейството, с когото Робърт разговарял, Хари направил явна атака срещу Катрин.

Кралица Камила срещу Хари

Наскоро кралица Камила беше обявена за "опасен" злодей от принц Хари. Той описа силата ѝ и начина, по който се е променила, докато се подготвяла да поеме ролята на кралица през последните години, знаейки, че здравето на покойната кралица се влошава.

Истинските чувства на Чарлз към Хари и Меган

Робърт твърди, че крал Чарлз е имал "чувство на раздразнение" към Хари и Меган. Той каза, че монархът е бил „наранен“ от решението им да се оттеглят от кралските си задължения и да атакуват институцията в техния документален филм за Netflix и дебютните мемоари на Хари, "Spare".

Приятел на кралското семейство е цитиран в книгата да казва:

„Разбира се, кралят бе изключително тъжен за Хари и Меган, но има чувство на раздразнение, че той е направил каквото е могъл. Сега просто казва: „Не искам да знам какъв е проблемът. Просто продължавам с живота си“, продължи източникът.