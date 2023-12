„Благодарим за цялата подкрепа“: Вижте коледната картичка на Хари и Меган

П ринц Хари и Меган Маркъл показаха коледната си картичка, пожелаваща на всички 'весел празник'.

Херцогът и херцогинята използваха снимка, на която аплодират, благодарейки на своите фенове за „цялата подкрепа през 2023 г.“.

Harry and Meghan's Christmas card wishes you a 'happy holiday season': Duke and Duchess thanks their fans for 'all the support in 2023' as they release festive greeting card https://t.co/Gkv6xRcU9A pic.twitter.com/4siayxzRUm

На празничната картичка Меган е облечена в тъмнозелена рокля, докато съпругътѝй носи черен костюм без вратовръзка.

Съобщението, придружаващо картичката, гласи: "От името принц Хари & Меган, херцогът и херцогинята на Съсекс, Archewell Productions и Archewell Foundation, желаем ви много щастлив празничен сезон. Благодарим за цялата подкрепа през 2023 г.!"

Harry and Meghan’s Christmas card this year, wishing everyone a “happy holiday season” — which it very much is for the Sussexes in California eight now after today’s significant ruling in Harry’s favour at the High Court. pic.twitter.com/nh2sgaqVvn