Кралски неволи: Елизабет била ядосана на Меган и Хари заради името на Лилибет

Т върди се, че кралица Елизабет II била бясна на принц Хари и Меган Маркъл, след като те заявили, че са получили нейната благословия за името на дъщеря си Лилибет.

Според Daily Mail, кралски помощник твърди в предстоящата биография „Чарлз III: Новият крал. Нов съд. Вътрешната история”, че покойната Елизабет е била „толкова ядосана, колкото никога никой не я е виждал”, след като херцогът и херцогинята на Съсекс публично заявиха, че са получили одобрение да използват нейния псевдоним от детството за име на второто си дете.

Queen Elizabeth was allegedly outraged at Meghan Markle and Prince Harry over claim she approved Lilibet’s name https://t.co/KFdlaqnHAx pic.twitter.com/xdD8Glid0p

Новото разкритие идва повече от две години, след като вътрешен човек от двореца каза, че кралица Елизабет, която почина през септември 2022 г., „никога не е била питана“ за мнението ѝ относно името на Лилибет преди раждането ѝ през юни 2021 г.

„Източник от двореца каза, че кралицата не е била питана от Меган и Хари относно използването на псевдонима ѝ от детството; доклади предполагат, че Хари е поискал разрешение от кралицата да кръстят новороденото „Лилибет“; но източникът от двореца казва, че кралицата „никога не е била питана“, пише кралският кореспондент Джони Даймънд.

Кралски източници обаче потвърдиха, че 39-годишният Хари наистина се е обадил и говорил с баба си, след като Маркъл родила.

Семейството от Съсекс обяви идването на бял свят на момиченцето си в изявление, в което написаха:

„Тя е повече, отколкото някога сме могли да си представим, и оставаме благодарни за любовта и молитвите, които изпитваме от целия свят. Благодаря ви за непрестанната доброта и подкрепа в този много специален момент за нашето семейство.“

Те добавиха: „Лили е кръстена на своята прабаба, Нейно Величество Кралицата, чийто фамилен прякор е Лилибет. Второто ѝ име, Даяна, беше избрано в чест на любимата ѝ покойна баба, принцесата на Уелс."

Трябва да се отбележи, че Бъкингамският дворец отпразнува раждането на Лили дни по-късно в изявление от името на кралското семейство.

„Кралицата, принцът на Уелс и херцогинята на Корнуол и херцогът и херцогинята на Кеймбридж бяха информирани и са възхитени от новината за раждането на дъщеря на херцога и херцогинята на Съсекс“, каза говорител тогава.

We are all delighted by the happy news of the arrival of baby Lili.



Congratulations to Harry, Meghan and Archie.