Ел Ниньо и сметките за ток в САЩ: Как климатичен феномен може да повлияе на разходите на милиони

На прага на зимата, един мощен климатичен феномен, наречен „Супер“ Ел Ниньо, се очаква да донесе неочаквано облекчение за сметките за енергия на милиони домакинства в северните части на САЩ. Въпреки това, ефектите ще бъдат неравномерни в цялата страна, като някои региони са изправени пред специфични рискове, свързани с енергийните доставки.

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Ел Ниньо вероятно ще доведе до по-топла зима в северните щати, намалявайки търсенето на отопление и потенциално цените на природния газ.

Южните щати може да преживеят по-хладна и влажна зима, но ефектът върху сметките за ток се очаква да бъде минимален.

Тихоокеанският северозапад е изправен пред парадокс: по-малко разходи за отопление през зимата, но риск от намалено производство на хидроенергия през лятото.

На фона на растящите цени на електроенергията и нарастващото търсене от енергоемки центрове за данни, американските потребители изпитват все по-голямо финансово напрежение. В този контекст, облекчение може да дойде от неочакван източник: наближаващият климатичен феномен „Супер“ Ел Ниньо, който от друга страна заплашва милиони имоти със сериозни рискове от наводнения, както се посочва в публикация на Newsweek.

Какво представлява Ел Ниньо и как влияе на енергията?

Захранван от изключително топлите температури в Тихия океан, Ел Ниньо е повтарящ се климатичен модел, който се очаква да стане „много силен“ тази есен и зима, според Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA). Исторически, феноменът увеличава шансовете за по-топла и суха зима в северната част на страната и по-хладна и влажна в южните региони.

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По-меките зими в по-студените райони биха намалили търсенето на отопление, „и по този начин ще окажат натиск за понижаване на цените на природния газ, тъй като природният газ е основно средство както за отопление, така и за производство на електроенергия в много региони на САЩ“, обяснява Дж. Айзък Милър, професор и ръководител на катедрата по икономика в Университета на Мисури, цитиран от Newsweek. Това би се отнасяло за домакинствата в Тихоокеанския северозапад, Северните равнини и на изток до Големите езера.

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Най-голямо намаление на потреблението за отопление вероятно ще се наблюдава в Горния Среден Запад и Северните равнини, тъй като по-топлото време там е най-последователно, а търсенето на отопление е високо, обяснява Ерик Смит, технически ръководител на анализа на климатични данни в Изследователския институт за електрическа енергия. Тези региони често разчитат на природен газ за отопление, което прави намаленото търсене особено значимо за цените на този енергиен източник.

Докато Тихоокеанският северозапад също може да отчете по-ниски нужди от отопление, регионът генерира около половината от хидроенергията на САЩ. Според Смит, зимите с Ел Ниньо могат да намалят снежната покривка и в крайна сметка запасите във водохранилищата. Тази намалена снежна покривка би могла да понижи доставките на хидроенергия през следващата пролет и лято, подкопавайки всяко облекчение, получено от потребителите през зимата. Това създава потенциален риск от по-високи цени на електроенергията през по-топлите месеци.

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От друга страна, Югоизтокът и крайбрежието на Мексиканския залив може да отбележат леко увеличение на потреблението на електричество за отопление при по-хладни и влажни условия. Експертите обаче смятат, че това няма да е достатъчно значимо, за да промени съществено сметките за комунални услуги, тъй като тези региони обикновено имат по-ниски разходи за отопление в сравнение със северните щати.

Поуки от миналото и очаквания за тази зима

САЩ са преживявали „Супер“ Ел Ниньо през 1997-98 г. и 2015-16 г. Проучвания, на които Милър е съавтор, установяват, че тези епизоди са довели до спестявания от 3.5% и 2.1% съответно в жилищния и търговския сектор в щата Вашингтон. По-трудно е да се оцени въздействието в национален мащаб, но данните от последния силен Ел Ниньо дават представа за потенциалните икономии.

През зимния сезон 2015-16 г., според данни на Администрацията за енергийна информация (EIA), цитирани от Newsweek, търсенето на електроенергия за жилищни нужди е намаляло с 6 процента. „Тази зима събитието може да е по-силно от 2015-16 г., а климатичната система се е затоплила оттогава, така че примерът трябва да се чете по-скоро като илюстрация на мащаба, отколкото като прогноза“, предупреждава Смит. Това означава, че потенциалните спестявания тази година може да бъдат дори по-значителни.

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Какво означава това за джоба на потребителя?

Според Ерик Смит, търсенето на електроенергия следва температурата. „Повечето домове в Средния Запад на САЩ се отопляват с природен газ, докато в Юга на САЩ електричеството отоплява по-голямата част от домовете“, добавя той. По този начин, една мека зима на север намалява повече търсенето на гориво за отопление, отколкото на електроенергия, докато хладният и облачен юг може да повиши потреблението на ток за отопление. Това подчертава как различните енергийни източници и климатични модели влияят на сметките.

Към октомври средната месечна сметка за ток в САЩ е около 158 долара, според данни на SaveOnEnergy.com, цитирани в материала. При хипотетично спестяване от около 2%, както е посочено в примера на Милър, средният потребител в северните щати, засегнати от Ел Ниньо, би могъл да спести около 3.16 долара на месец. Въпреки че тази сума може да изглежда малка, тя представлява част от по-големите спестявания, които могат да се натрупат през целия отоплителен сезон.

Въпреки че Ел Ниньо може да предложи известно финансово облекчение от високите енергийни разходи за някои американци, ефектите му са сложни и регионално променливи. Едно-единствено екстремно метеорологично събитие, като зимната буря „Ури“ в Тексас през 2021 г., може лесно да компенсира спестяванията от цял месец, напомняйки за непредсказуемостта на климата и необходимостта от устойчиви енергийни решения.