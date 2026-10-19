Свят

Ел Ниньо и сметките за ток в САЩ: Как климатичен феномен може да повлияе на разходите на милиони

Климатичният феномен намалява търсенето на природен газ, който е основен източник както за отопление, така и за електроенергия

19 октомври 2026, 12:10
„Челси 3“ в руските медии и Telegram - от неутралните новини до предположенията за руски морски дронове

„Челси 3“ в руските медии и Telegram - от неутралните новини до предположенията за руски морски дронове
„Жълтите жилетки“ обявиха нова вълна от протести във Франция на 24 октомври

„Жълтите жилетки“ обявиха нова вълна от протести във Франция на 24 октомври
Австриец подал по телефона заплахата за бомба, отклонила самолет към София

Австриец подал по телефона заплахата за бомба, отклонила самолет към София
Втори ден на протести и сблъсъци в Италия, десетки са арестувани

Втори ден на протести и сблъсъци в Италия, десетки са арестувани
Австрийските авиолинии потвърдиха, че техен самолет е бил пренасочен към София след заплаха

Австрийските авиолинии потвърдиха, че техен самолет е бил пренасочен към София след заплаха

"Код червено": Литва призова жителите си да се укрият в бомбоубежища заради неизвестен летящ обект
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Париж гори: Протестиращи палят и грабят, полицията използва сълзотворен газ

Париж гори: Протестиращи палят и грабят, полицията използва сълзотворен газ

На прага на зимата, един мощен климатичен феномен, наречен „Супер“ Ел Ниньо, се очаква да донесе неочаквано облекчение за сметките за енергия на милиони домакинства в северните части на САЩ. Въпреки това, ефектите ще бъдат неравномерни в цялата страна, като някои региони са изправени пред специфични рискове, свързани с енергийните доставки.

(Във видеото научете за друг ефект от Ел Ниньо: Тропически свят край Калифорния: "Ел Ниньо" доведе редки акули и екзотични риби)

  • Ел Ниньо вероятно ще доведе до по-топла зима в северните щати, намалявайки търсенето на отопление и потенциално цените на природния газ.
  • Южните щати може да преживеят по-хладна и влажна зима, но ефектът върху сметките за ток се очаква да бъде минимален.
  • Тихоокеанският северозапад е изправен пред парадокс: по-малко разходи за отопление през зимата, но риск от намалено производство на хидроенергия през лятото.

На фона на растящите цени на електроенергията и нарастващото търсене от енергоемки центрове за данни, американските потребители изпитват все по-голямо финансово напрежение. В този контекст, облекчение може да дойде от неочакван източник: наближаващият климатичен феномен „Супер“ Ел Ниньо, който от друга страна заплашва милиони имоти със сериозни рискове от наводнения, както се посочва в публикация на Newsweek.

Какво представлява Ел Ниньо и как влияе на енергията?

Захранван от изключително топлите температури в Тихия океан, Ел Ниньо е повтарящ се климатичен модел, който се очаква да стане „много силен“ тази есен и зима, според Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA). Исторически, феноменът увеличава шансовете за по-топла и суха зима в северната част на страната и по-хладна и влажна в южните региони.

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

По-меките зими в по-студените райони биха намалили търсенето на отопление, „и по този начин ще окажат натиск за понижаване на цените на природния газ, тъй като природният газ е основно средство както за отопление, така и за производство на електроенергия в много региони на САЩ“, обяснява Дж. Айзък Милър, професор и ръководител на катедрата по икономика в Университета на Мисури, цитиран от Newsweek. Това би се отнасяло за домакинствата в Тихоокеанския северозапад, Северните равнини и на изток до Големите езера.

Регионални различия: Кой печели и кой е изложен на риск?

Най-голямо намаление на потреблението за отопление вероятно ще се наблюдава в Горния Среден Запад и Северните равнини, тъй като по-топлото време там е най-последователно, а търсенето на отопление е високо, обяснява Ерик Смит, технически ръководител на анализа на климатични данни в Изследователския институт за електрическа енергия. Тези региони често разчитат на природен газ за отопление, което прави намаленото търсене особено значимо за цените на този енергиен източник.

Докато Тихоокеанският северозапад също може да отчете по-ниски нужди от отопление, регионът генерира около половината от хидроенергията на САЩ. Според Смит, зимите с Ел Ниньо могат да намалят снежната покривка и в крайна сметка запасите във водохранилищата. Тази намалена снежна покривка би могла да понижи доставките на хидроенергия през следващата пролет и лято, подкопавайки всяко облекчение, получено от потребителите през зимата. Това създава потенциален риск от по-високи цени на електроенергията през по-топлите месеци.

Учените предупреждават: „Супер Ел Ниньо“ счупи рекорд, чака ни най-тежкият сезон от 1000 години

От друга страна, Югоизтокът и крайбрежието на Мексиканския залив може да отбележат леко увеличение на потреблението на електричество за отопление при по-хладни и влажни условия. Експертите обаче смятат, че това няма да е достатъчно значимо, за да промени съществено сметките за комунални услуги, тъй като тези региони обикновено имат по-ниски разходи за отопление в сравнение със северните щати.

Поуки от миналото и очаквания за тази зима

САЩ са преживявали „Супер“ Ел Ниньо през 1997-98 г. и 2015-16 г. Проучвания, на които Милър е съавтор, установяват, че тези епизоди са довели до спестявания от 3.5% и 2.1% съответно в жилищния и търговския сектор в щата Вашингтон. По-трудно е да се оцени въздействието в национален мащаб, но данните от последния силен Ел Ниньо дават представа за потенциалните икономии.

През зимния сезон 2015-16 г., според данни на Администрацията за енергийна информация (EIA), цитирани от Newsweek, търсенето на електроенергия за жилищни нужди е намаляло с 6 процента. „Тази зима събитието може да е по-силно от 2015-16 г., а климатичната система се е затоплила оттогава, така че примерът трябва да се чете по-скоро като илюстрация на мащаба, отколкото като прогноза“, предупреждава Смит. Това означава, че потенциалните спестявания тази година може да бъдат дори по-значителни.

Заплаха от „Супер Ел Ниньо“: Учените вещаят безпрецедентни климатични аномалии по света

Какво означава това за джоба на потребителя?

Според Ерик Смит, търсенето на електроенергия следва температурата. „Повечето домове в Средния Запад на САЩ се отопляват с природен газ, докато в Юга на САЩ електричеството отоплява по-голямата част от домовете“, добавя той. По този начин, една мека зима на север намалява повече търсенето на гориво за отопление, отколкото на електроенергия, докато хладният и облачен юг може да повиши потреблението на ток за отопление. Това подчертава как различните енергийни източници и климатични модели влияят на сметките.

Към октомври средната месечна сметка за ток в САЩ е около 158 долара, според данни на SaveOnEnergy.com, цитирани в материала. При хипотетично спестяване от около 2%, както е посочено в примера на Милър, средният потребител в северните щати, засегнати от Ел Ниньо, би могъл да спести около 3.16 долара на месец. Въпреки че тази сума може да изглежда малка, тя представлява част от по-големите спестявания, които могат да се натрупат през целия отоплителен сезон.

Въпреки че Ел Ниньо може да предложи известно финансово облекчение от високите енергийни разходи за някои американци, ефектите му са сложни и регионално променливи. Едно-единствено екстремно метеорологично събитие, като зимната буря „Ури“ в Тексас през 2021 г., може лесно да компенсира спестяванията от цял месец, напомняйки за непредсказуемостта на климата и необходимостта от устойчиви енергийни решения.

Ел Ниньо цени на енергията климатичен феномен САЩ природен газ отопление хидроенергия регионални различия зима икономическо въздействие
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Мъж, облечен в женски дрехи, ограби офис в Дупница

Мъж, облечен в женски дрехи, ограби офис в Дупница

Голямата изненада край Петрич: Писана булка „гелина“ от Рибново омагьоса фестивала на хляба

Голямата изненада край Петрич: Писана булка „гелина“ от Рибново омагьоса фестивала на хляба

Седмокласник наръга учителка и ученик в Румъния

Седмокласник наръга учителка и ученик в Румъния

Земетресение от 5 по Рихтер разлюля Вранча

Земетресение от 5 по Рихтер разлюля Вранча

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Канадците нямат търпение да видят предложенията на китайските EV

Канадците нямат търпение да видят предложенията на китайските EV

carmarket.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 1 ден
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 1 ден
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Прокурор, разследващ корупция около Trump Tower в Белград, е бил мишена на Pegasus</p>

Сръбски прокурор, разследващ проект за Trump Tower в Белград, е бил мишена на шпионски софтуер

Свят Преди 34 минути

Израелският софтуер Pegasus е бил използван срещу Раде Байич след негови изказвания за политическа намеса и злоупотреба с власт

Срещу алгоритми и скрити реклами: Норвегия спира Roblox и TikTok за под 16-годишните

Срещу алгоритми и скрити реклами: Норвегия спира Roblox и TikTok за под 16-годишните

Свят Преди 42 минути

Властите в Осло, които трябва да представят законопроекта до края на 2026 г., преразгледаха първоначалните си предложения за възрастови ограничения, за да обхванат и определени „вредни платформи“

Непознатата Мадона: Архивните снимки от 1979 г., които взривиха мрежата

Непознатата Мадона: Архивните снимки от 1979 г., които взривиха мрежата

Любопитно Преди 1 час

Преди да се превърне в Поп кралицата, звездата живее в изоставена синагога, свири на барабани и носи карго панталони

Демерджиев във Виена: Сигурността по границата с Турция се подобри значително

Демерджиев във Виена: Сигурността по границата с Турция се подобри значително

Свят Преди 1 час

Българският и австрийският вътрешен министър обсъдиха охраната на външните граници на ЕС, сигурността в Черно море и двустранното сътрудничество

Чужденец нападна екип на Спешната помощ във Варна

Чужденец нападна екип на Спешната помощ във Варна

България Преди 1 час

​32-годишният мъж е причинил леки телесни повреди на шофьора и лекаря, след като е бил извикан като човек в безпомощно състояние

Съсед изрови с голи ръце 4-годишно дете от димящите отломки на горяща къща

Съсед изрови с голи ръце 4-годишно дете от димящите отломки на горяща къща

Свят Преди 1 час

Кенард Ходж открил детето, затрупано в спалня, и го извадил от горящата сграда в американския щат Мисисипи

.

След слуховете за романс: Дженифър Лопес и Брет Голдстийн засечени на парти в Ел Ей

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес и актьорът Брет Голдстийн отново подкладоха слуховете за романтична връзка, след като пристигнаха и си тръгнаха заедно от ексклузивно парти в Лос Анджелис

Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват празнична литургия в Рилския манастир

Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват празнична литургия в Рилския манастир

България Преди 1 час

Църквата днес почита свети Йоан Рилски Чудотворец

Издирват 14-годишен за нападение с нож над съученик пред училище в Карнобат

Издирват 14-годишен за нападение с нож над съученик пред училище в Карнобат

България Преди 1 час

След агресията заподозреният е избягал

България и Унгария задълбочават икономическото си сътрудничество

България и Унгария задълбочават икономическото си сътрудничество

България Преди 1 час

Външният министър Велислава Петрова се срещна с унгарския вицепремиер и Анита Орбан

<p>На 100 години почина актриса с роли в &bdquo;Стар Трек&ldquo; и &bdquo;Спешно отделение&ldquo;</p>

Почина американската актриса Бети Макгуайър, позната от „Стар Трек“ и „Спешно отделение“

Свят Преди 1 час

Тя участва в сериали като „Коломбо“, „Ангелите на Чарли“ и „Спешно отделение“, а извън сцената помагала на хора, застрашени от принудително изгонване от домовете им

Тази година eMAG Black Friday ще бъде на 13 ноември

Тази година eMAG Black Friday ще бъде на 13 ноември

Преди 2 часа

Разбиха международна мрежа за незаконна търговия с яйцеклетки, 36 души са арестувани в Турция

Разбиха международна мрежа за незаконна търговия с яйцеклетки, 36 души са арестувани в Турция

Свят Преди 2 часа

Разследването обхваща 53 заподозрени и 811 случая на продажба на яйцеклетки; предполагаемата схема е свързана с четири държави

Генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски

„Медицината е и човечност“: Ген. Мутафчийски с послание към лекарите за празника им

България Преди 2 часа

На 19 октомври почитаме Свети Йоан Рилски Чудотворец, покровител на българските лекари

Най-добрите, най-лошите и неочакваните моменти от модното ревю на Victoria's Secret

Най-добрите, най-лошите и неочакваните моменти от модното ревю на Victoria's Secret

Любопитно Преди 2 часа

От появата на Барбара Палвин само 6 седмици след раждането до изненадващото завръщане на Жизел Бюндхен - акцентите от модното събитие на годината

Не са открити боеприпаси и радиация на борда на кораба "Челси 3"

Не са открити боеприпаси и радиация на борда на кораба "Челси 3"

България Преди 2 часа

Около 200 хиляди евро струва на страната ни операцията по теглене на буксир на плавателния съд

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Звездата от „Ангелите на Чарли“ Бети Макгуайър си отиде на 100 години

Edna.bg

Тази година eMAG Black Friday ще бъде на 13 ноември

Edna.bg

14-годишен се издирва за нападение с нож над съученик пред гимназия в Карнобат

Nova.bg

Силен трус в Румъния, усетен е у нас

Nova.bg