Манията с диетите: Как гладът може да изкриви съзнанието ни

Д иетите са широко разпространени от известни личности. Те са промотирани като път към подобряване на здравето и благосъстоянието. Диетите стоят в основата на процъфтяваща индустрия на стойност 250 млрд. долара

Диетите могат да бъдат неефективни

Проучване, проведено сред 2000 души с наднормено тегло и затлъстяване, които са искали да отслабнат, установи, че свалянето на излишните килограми не винаги се отразява благоприятно на хората. Вероятността тези, които действително са успели да отслабнат, да развият симптоми на депресия, е с близо 80% по-висок от тази при тези, които не са успели, посочват изследователите.

Връзката между спането и килограмите: Как лошият сън влияе на отслабването

Гладът може да обърка съзнанието ни по различни начини - кара ни да се чувстваме "махмурлии", онова чувство на ярост, което изпитваме, когато между храненията е минало твърде много време.

Изследванията разкриват, че гладуването може да повлияе негативно на емоциите, познавателните ни способности и преценката ни. Всички тези неща в крайна сметка влияят на това колко добре разсъждаваме и вземаме решения, посочват учени.

Това е проблем, който се задълбочава с популяризирането на диетите. Гладът може да увеличи неравенството, пише BBC. Изданието посочва, че осигуряването на училищна храна в индийските училища е подобрило когнитивните резултати на учениците с 16%.

Гладът при диета - илюзия, която трябва да разберем

Без достатъчно хранителни вещества и калории не е изненадващо, че мозъкът ни трудно се развива и функционира правилно.

Как всекидневният глад може да повлияе на начина ни на мислене?

Емоциите оказват огромно влияние върху начина, по който мислим, особено когато не ги разбираме или не ги признаваме. Това е така, защото е по-лесно да регулираме емоциите си, когато сме наясно откъде идват и как влияят на мисленето и вземането на решения.

Лошото настроение често ни прави по-песимистични, което насочва мисленето ни към негативно отношение към околните.

