Луната бавно се отдалечава от Земята. Ще се освободи ли от орбитата ни някога?

Л уната и Земята танцуват една около друга, откакто Луната е създадена преди 4,5 милиарда години, вероятно при сблъсък между планетата Тея и Земята.

When Moon was formed 4.5 billion years ago, it was only 65,000 km from earth,



Now it is nearly 3,84,000 km from earth.



As per some calculations, Moon is moving away from earth by 3.80 cms per year. pic.twitter.com/n5X9Yvl2TB — John Oldman (@PrasunNagar) October 28, 2022

Но орбитите на тези две тела са се променили с течение на времето. Луната се отдалечава все повече от нас, което означава, че един ден далеч в бъдещето човечеството ще погледне нагоре и ще види последното пълно слънчево затъмнение.

Благодарение на експеримента "Лунен лазерен обхват" имаме невероятно точна представа за това колко бързо се отдалечава Луната от нас в момента. По време на мисиите "Аполо" през 60-те и 70-те години на миналия век на повърхността на Луната бяха поставени рефлектори. Чрез насочване на лазери към рефлектора и измерване на времето, необходимо за отразяването им обратно на Земята, учените успяха да определят разстоянието между двете точки с точност до около 3 см. Провеждането на повторни измервания показа, че в момента Луната се отдалечава от нас със скорост около 3,8 сантиметра на година.

Long suspected of receding from Earth, the Moon received five corner-reflectors positioned by American & Soviet missions, starting with Apollo 11 in 1969.



These special mirrors allow us to measure the Moon’s distance accurately & routinely using lasers.



It’s indeed moving away pic.twitter.com/bCF5mvM53Q — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) May 10, 2021

Това не винаги е било така. Ако вземем сегашната скорост на отстъпление и я проектираме назад, Луната се сблъсква със Земята преди около 1,5 милиарда години, което е странно, като се има предвид, че Луната е по-стара от 3 милиарда години.

Вместо това можем да разгледаме други доказателства, като например слоевете, поставени в скалите и коралите, които могат да дадат оценки за продължителността на земните дни и разстоянието до Луната в различни моменти от историята.

Можем също така да направим прогнози за това какво ще се случи по-нататък. Първо, кажете сбогом на пълното слънчево затъмнение.

Interesting fact: The moon is moving away from the Earth at a rate of approximately 4 cm per year! pic.twitter.com/MlWDhbSy7t — World and Science (@WorldAndScience) August 27, 2023

"С течение на времето броят и честотата на пълните слънчеви затъмнения ще намалеят. След около 600 милиона години Земята за последен път ще изпита красотата и драматизма на пълното слънчево затъмнение", заяви през 2017 г. лунният учен от Центъра за космически полети "Годард" на НАСА Ричард Вондрак.

Фактът, че в момента нашата Луна затъмнява изцяло Слънцето, е щастлива случайност. Слънцето и Луната изглеждат приблизително еднакво големи на небето, тъй като Слънцето е около 400 пъти по-далеч от Земята, отколкото Луната, и около 400 пъти по-голямо в диаметър. Преди четири милиарда години, преди Луната да се отклони към сегашната си орбита, тя би изглеждала на небето около три пъти по-голяма, отколкото е сега.

Въпреки че Луната ще продължи да се отклонява, изглеждайки все по-малка на небето, тя никога няма да се освободи от нашата орбита. Слънцето ще се превърне в червен гигант и ще погълне Земята, преди да сме се откъснали от влиянието на Луната. Ние ще паднем заедно.