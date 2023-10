Откриха източник на топлина под повърхността на Луната

Г оляма маса от гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната.

Учените посочват, че явлението е познато, като древен вулканизъм. Експерти казват, че на Луната има данни за полета от лава и изригвания, но астрономите никога не са откривали традиционен вулкан, подобен на тези на Земята.

Учени са изследвали, какво има под кратерите Комптън и Белкович, които се намират на обратната страна на Луната.

Гранитът не е много разпространен извън нашата планета, така че намирането му на Луната е много вълнуващо. На нашата планета той се образува дълбоко под повърхността на земята, обикновено под вулкан, където магмата може да се охлади и кристализира. За да се направи гранит, наличието на вода и тектониката на плочите помага много.

